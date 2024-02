Hawkstone : avec Herlings et un changement de format

Jeffrey Herlings, le héros de Red Bull-KTM, fera ses débuts en course en 2024 le week-end prochain à Hawkstone Park et rencontrera notamment le pilote officiel Kawasaki Romain Febvre en Grande-Bretagne.

La piste de motocross traditionnelle britannique de Hawkstone Park, au nord-ouest de Birmingham, accueillera le 25 février l'un des derniers événements de pré-saison avant le début de la saison du Grand Prix, le 10 mars en Patagonie. On attend avec impatience la première course de l'année 2024 de la star Red Bull-KTM Jeffrey Herlings (29 ans). Le Néerlandais s'est préparé intensivement en Espagne et en Italie.

Le challenger français de Herlings, Romain Febvre (Kawasaki), a déjà acquis de l'expérience en course lors des événements de Riola Sardo, Mantua et dernièrement à Sommières. L'équipe d'usine Fantic sera également présente à Hawkstone Park avec le vétéran néerlandais Glenn Coldenhoff. Les fans britanniques seront particulièrement attentifs au champion national de 450cc, Conrad Mewse. A cela s'ajoute l'apparition du rapide italien Alberto Forato sur la Honda de Standing Construct.

Le format de la classique d'avant-saison a de nouveau été modifié : Comme les années précédentes, il y aura des courses séparées pour les pilotes MXGP et MX2. Les organisateurs du "Salop Motor Club" ont ainsi réagi après les critiques émises l'année dernière, car les pilotes MX2 étaient encore plus désavantagés dans la phase de départ sur le terrain profond. Dans chacune des deux catégories, deux courses de 25 minutes plus deux tours seront à nouveau disputées, suivies de la superfinale pour les meilleurs pilotes des deux catégories.

Dans la catégorie MX2, les fans britanniques pourront assister à un nouveau duel dans le camp Red Bull-KTM entre le champion du monde Andrea Adamo et Liam Everts. Le coéquipier de Max Nagl chez Krettek-Honda, Scott Smulders, sera également de la partie dans la catégorie MX2. Intéressant : la nouvelle équipe d'usine MX2 de Triumph, composée de Mikkel Haarup et Camden McLellan, ne participera pas à la compétition à domicile. Ils prendront le départ à Lacapelle Marival en France à la place.