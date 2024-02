Hawkstone: con Herlings e un cambio di formato

La tradizionale pista di motocross britannica di Hawkstone Park, a nord-ovest di Birmingham, ospiterà il 25 febbraio uno degli ultimi eventi pre-stagionali prima dell'inizio della stagione dei Gran Premi il 10 marzo in Patagonia. La prima gara dell'anno solare 2024 per la stella della Red Bull KTM Jeffrey Herlings (29) è molto attesa. L'olandese si è recentemente preparato intensamente in Spagna e in Italia.

Lo sfidante francese di Herlings, Romain Febvre (Kawasaki), ha già acquisito esperienza nelle gare di Riola Sardo, Mantova e , più recentemente, Sommières. Anche il team Fantic works gareggerà a Hawkstone Park con il veterano olandese Glenn Coldenhoff. I tifosi britannici saranno particolarmente attenti al campione di casa 450cc Conrad Mewse. Ci sarà anche l'apparizione del veloce italiano Alberto Forato sulla Standing Construct Honda.

Il formato della classica pre-stagionale è stato nuovamente modificato: Come negli anni precedenti, ci saranno gare separate per i piloti della MXGP e della MX2. Gli organizzatori del "Salop Motor Club" hanno così reagito alle critiche mosse l'anno precedente, in quanto i piloti della MX2 hanno svantaggi ancora più marcati nella fase di partenza sulla pista profonda. Le due classi avranno ancora una volta due gare della durata di 25 minuti più due giri, seguite dalla super finale per i migliori piloti di entrambe le categorie.

Nella classe MX2, i fan britannici potranno assistere a un altro duello nel campo Red Bull-KTM tra il campione del mondo Andrea Adamo e Liam Everts. Anche Scott Smulders, compagno di squadra di Max Nagl alla Krettek Honda, gareggerà nella classe MX2. Curiosità: il nuovo team Triumph MX2 Works con Mikkel Haarup e Camden McLellan non parteciperà alla gara di casa. Partiranno invece da Lacapelle Marival, in Francia.