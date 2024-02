Hawkstone: Com Herlings e uma mudança de formato

A tradicional pista de motocross britânica de Hawkstone Park, a noroeste de Birmingham, será palco de um dos últimos eventos de pré-temporada, a 25 de fevereiro, antes do início da temporada do Grande Prémio, a 10 de março, na Patagónia. A primeira corrida do ano civil de 2024 para a estrela da Red Bull KTM Jeffrey Herlings (29) é aguardada com grande expetativa. O holandês tem estado a preparar-se intensamente em Espanha e Itália.

O adversário francês de Herlings, Romain Febvre (Kawasaki), já ganhou experiência de corrida nos eventos de Riola Sardo, Mântua e , mais recentemente, em Sommières. A equipa de fábrica da Fantic também vai competir em Hawkstone Park com o veterano holandês Glenn Coldenhoff. Os fãs britânicos estarão particularmente concentrados no campeão nacional de 450cc, Conrad Mewse. Haverá também a presença do rápido italiano Alberto Forato na Standing Construct Honda.

O formato do clássico de pré-temporada foi novamente alterado: Tal como nos anos anteriores, haverá corridas separadas para os pilotos de MXGP e MX2. Os organizadores do "Salop Motor Club" reagiram assim às críticas do ano anterior, uma vez que os pilotos de MX2 têm ainda mais desvantagens na fase de arranque na pista profunda. As duas classes terão, mais uma vez, duas corridas de 25 minutos cada, mais duas voltas, seguidas da super final para os melhores pilotos de ambas as categorias.

Na classe MX2, os fãs britânicos serão brindados com mais um duelo no campo da Red Bull-KTM entre o campeão mundial Andrea Adamo e Liam Everts. O companheiro de equipa de Max Nagl na Krettek Honda, Scott Smulders, também vai competir na classe MX2. Facto interessante: A recém-formada equipa Triumph MX2 Works com Mikkel Haarup e Camden McLellan não vai participar na corrida em casa. Em vez disso, eles vão começar em Lacapelle Marival, França.