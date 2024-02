Qui prend le départ à Lacapelle Marival ?

Le week-end prochain, deux courses de préparation à la saison auront lieu. Le pilote officiel Red Bull KTM Jeffrey Herlings fera ses débuts en course au Hawkstone Park en Angleterre. Le pilote officiel Kawasaki Romain Febvre s'y est également inscrit.

Le coéquipier suisse deFebvre, Jeremy Seewer, qui a remporté les deux manches du MX1 le week-end dernier à Sommières, se rendra à Lacapelle Marival dans le cadre du championnat de France Elite.

L'équipe d'usine Yamaha, composée de Maxime Renaux et Jago Geerts, sera également au départ de Lacapelle. Le pilote officiel italien Husqvarna Mattia Guadagnini s'est inscrit et le pilote suisse Honda Valentin Guillod sera également au départ en France.

Dans la catégorie MX2, l'équipe d'usine Triumph effectuera un autre test en conditions de course avec Mikkel Haarup et Camden Mc Lellan. Les deux frères Coenen de Belgique prendront le départ et le pilote officiel Husqvarna néerlandais Kay de Wolf profitera également de la course pour préparer sa saison. L'équipe d'usine Yamaha sera au départ avec Andrea Bonacorsi, Thibault Benistant et Karlis Reisulis.

Le pilote officiel Red Bull KTM Liam Everts prendra le départ du Hawkstone International en Angleterre. Le pilote allemand Sarholz-KTM Henry Jacobi participera également à une autre course de pré-saison en Angleterre.