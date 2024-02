Chi sarà il titolare del Lacapelle Marival?

I preparativi per l'inizio della stagione di Coppa del Mondo 2024 sono in pieno svolgimento. Il prossimo fine settimana, alcuni dei protagonisti del campionato mondiale gareggeranno a Lacapelle. Il team Triumph Works si è iscritto nella classe MX2.

Il prossimo fine settimana si svolgeranno due gare pre-stagionali. Il pilota ufficiale Red Bull KTM Jeffrey Herlings farà il suo debutto in gara a Hawkstone Park, in Inghilterra. Anche il pilota ufficiale Kawasaki Romain Febvre ha firmato per la gara.

Il compagno di squadra svizzerodi Febvre, Jeremy Seewer, che ha vinto entrambe le gare MX1 a Sommières lo scorso fine settimana, gareggerà a Lacapelle Marival nell'ambito del Campionato francese Elite.

Anche il team Yamaha con Maxime Renaux e Jago Geerts gareggerà a Lacapelle. L'italiano Mattia Guadagnini, pilota ufficiale Husqvarna, e lo svizzero Valentin Guillod, pilota Honda, gareggeranno in Francia.

Nella classe MX2, il team Triumph effettuerà un altro test in condizioni di gara con Mikkel Haarup e Camden Mc Lellan. Entrambi i fratelli Coenen, provenienti dal Belgio, saranno al via e anche il pilota olandese di Husqvarna Kay de Wolf utilizzerà la gara per prepararsi alla stagione. Il team Yamaha sarà al via con Andrea Bonacorsi, Thibault Benistant e Karlis Reisulis.

Il pilota del team Red Bull KTM Liam Everts sarà al via dell'Hawkstone International in Inghilterra. Anche il pilota tedesco della Sarholz KTM Henry Jacobi disputerà un'altra gara pre-stagionale in Inghilterra.