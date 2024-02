Quem será o titular em Lacapelle Marival?



por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Yamaha

Os preparativos para o início da época da Taça do Mundo de 2024 estão em pleno andamento. No próximo fim de semana, alguns dos protagonistas do campeonato do mundo vão competir em Lacapelle. A equipa de trabalho da Triumph inscreveu-se na classe MX2.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.