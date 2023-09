Infracción de la presión de los neumáticos: Dos conductores advertidos hasta ahora

En la temporada 2023 de MotoGP, la presión de los neumáticos delanteros se controlará por primera vez con sensores unitarios de LDL. Desde el GP de Silverstone (6 de agosto), existe un catálogo de penalizaciones si la presión de los neumáticos cae por debajo del límite mínimo prescrito por Michelin.

El valor objetivo para el neumático delantero, fijado en 1,88 bar (pero que puede variar ligeramente en función de la pista), debe mantenerse durante más del 30% del tiempo en los sprints (con 15 vueltas o menos) y durante más del 50% en los Grandes Premios (con más de 15 vueltas).

Dado que el sistema es nuevo y se introdujo durante una temporada en curso, no hay amenaza de descalificación hasta nuevo aviso. En su lugar, los comisarios de MotoGP de la FIM acordaron un sistema de sanciones escalonadas en forma de penalizaciones de tiempo, que se sumarán después de la carrera:

1ª infracción: Advertencia

2ª infracción: 3 segundos de penalización

3ª infracción: 6 segundos de penalización

4ª infracción: 12 segundos de penalización

Tras el GP de Catalunya, se registró por primera vez una infracción del artículo 2.4.4.9 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM cuando la presión de los neumáticos del piloto oficial de Aprilia Maverick Viñales estaba por debajo de los parámetros recomendados por el proveedor de neumáticos en la carrera de MotoGP del 3 de septiembre.

En Misano, el pasado domingo, la sensación wild card Dani Pedrosa (Red Bull-KTM) se hizo entonces notar. Al tratarse de la primera infracción en cada caso, sólo se dio una advertencia oficial en ambos casos.

Mientras que Viñales se enfrenta a una penalización de tiempo para la próxima infracción, no hay necesidad de preocuparse en el caso de Pedrosa porque ya no tiene previsto participar en ningún GP esta temporada.

"Dani seguro que tenía que empezar con un poco menos de presión porque no estaba en la primera fila de la parrilla. Así que seguramente su equipo asumió que rodaría en medio de un grupo", analizó Marco Bezzecchi, el as del VR46. "Pero no se puede predecir una carrera. Cuando se liberó en 4ª posición, tenía aire fresco en los neumáticos y por eso la presión era más baja. Pero es difícil predecirlo. Pero no creo que por eso fuera tan rápido. Dani es un piloto fantástico. Esta regla es difícil de entender".

Pecco Bagnaia fue un paso más allá: "En la situación de Dani, yo habría hecho lo mismo. Era su oportunidad, y desde mi punto de vista una buena estrategia".

Que el Campeón del Mundo no es partidario de las nuevas normas de presión de los neumáticos ya lo ha dejado claro en varias ocasiones: "Han hecho una normativa en nombre de la seguridad, pero no hace más seguro nuestro deporte. No estoy de acuerdo y nunca lo estaré", afirmó en Misano.

Porque se convierte en un problema cuando la presión del aire en el neumático delantero detrás de otro piloto aumenta demasiado, subrayó también su compañero de marca en Ducati, Jorge Martín. "No es bueno porque no puedes adelantar. No es bueno para el espectáculo y además es un poco arriesgado. Es complicado", suspiró el autor de la pole y ganador del GP de Misano. "Salí con una presión de neumáticos un poco más alta porque daba por hecho que iba a liderar. En ese caso tienes que ir un poco más alto. Pero está claro que si asumes que vas a estar detrás de un piloto, tienes que ir muy bajo".

Resultados MotoGP, Misano (10 septiembre):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn en 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3.812

4º Pedrosa, KTM, + 4.481

5º Viñales, Aprilia, + 10.510

6º Oliveira, Aprilia, + 12.274

7º Marc Márquez, Honda, + 13.576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9º Marini, Ducati, + 14.982

10º Zarco, Ducati, + 15.484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13º Quartararo, Yamaha, + 15.898

14º Binder, KTM, + 23.778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18º Bradl, Honda, + 35.330

19º Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 vueltas detrás

- Mir, Honda, 17 vueltas detrás

- Miller, KTM, 18 vueltas

- Pirro, Ducati, 18 vueltas detrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:58.785 mins.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.445 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 4.582

4º Pedrosa, KTM, + 4.772

5º Binder, KTM, + 4.931

6º Viñales, Aprilia, + 6.062

7º Marini, Ducati, + 6.519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13.788

13º Quartararo, Yamaha, + 14.243

14º Zarco*, Ducati, + 14.154

15º Miller, KTM, + 17.421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20º Pirro, Ducati, + 21.454

21º Nakagami, Honda, + 21.962

22º Bradl**, Honda, + 23.672

23º Mir**, Honda, + 36.100



*= un puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (en lugar de vuelta larga al final de la carrera por infracción de "límites de pista")

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 283 puntos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Gianluca 47. 17. Di Gianluca 47. 18. Di Gianluca 47. 19. Di Gianluca 48. 20. Di Gianluca 49. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.