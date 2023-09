Infraction à la pression des pneus : Deux conducteurs avertis jusqu'à présent

Lors de la saison 2023 du MotoGP, les pressions des pneus avant seront pour la première fois contrôlées par des capteurs unifiés de LDL. Depuis le GP de Silverstone (6 août), un catalogue de pénalités est en vigueur si la pression des pneus est inférieure à la limite minimale prescrite par Michelin.

La valeur cible pour le pneu avant, fixée à 1,88 bar (mais pouvant varier légèrement selon le circuit), doit être respectée pendant plus de 30 pour cent du temps en sprint (pour 15 tours ou moins) et pendant plus de 50 pour cent en Grand Prix (pour plus de 15 tours).

Comme ce système est nouveau et qu'il a été introduit pendant une saison en cours, il n'y a pas de risque de disqualification jusqu'à nouvel ordre. Au lieu de cela, les commissaires FIM MotoGP se sont mis d'accord sur un barème de sanctions échelonnées sous forme de pénalités de temps, qui seront additionnées après la course :

1ère infraction : Avertissement

2ème infraction : pénalité de 3 secondes

3ème infraction : pénalité de 6 secondes

4ème infraction : pénalité de 12 secondes.

Après le GP de Catalunya, une infraction à l'article 2.4.4.9 du Règlement du Championnat du Monde des Grands Prix FIM a été enregistrée pour la première fois lorsque la pression des pneus du pilote officiel Aprilia Maverick Viñales était inférieure aux paramètres recommandés par le fournisseur de pneus lors de la course MotoGP du 3 septembre.

Dimanche dernier, à Misano, la sensation wildcard Dani Pedrosa (Red Bull-KTM) s'est fait remarquer. Comme il s'agissait à chaque fois de la première infraction, seul un avertissement officiel a été prononcé dans les deux cas.

Alors que Viñales risque une pénalité de temps à la prochaine infraction, Pedrosa n'a aucune raison de s'inquiéter puisqu'il ne prévoit plus de participer à des GP cette saison.

"Dani a certainement dû partir avec une pression un peu plus basse parce qu'il n'était pas sur la première ligne de la grille. Son équipe s'attendait donc certainement à ce qu'il roule au milieu d'un groupe", a analysé l'as VR46 Marco Bezzecchi. "Mais on ne peut pas prédire une course. Lorsqu'il s'est retrouvé en quatrième position, il a reçu de l'air frais sur ses pneus et la pression était donc plus faible. Mais c'est difficile à prédire. Mais je ne pense pas que ce soit pour cela qu'il était si rapide. Dani est un pilote fantastique. Cette règle est simplement difficile à comprendre".

Pecco Bagnaia est allé encore plus loin : "Dans la situation de Dani, j'aurais fait la même chose. C'était son opportunité - et de mon point de vue, une bonne stratégie".

Le champion du monde n'est pas un partisan des nouvelles règles de pression des pneus, il l'a déjà dit clairement à plusieurs reprises : "Ils ont fait une règle au nom de la sécurité, mais cela ne rend pas notre sport plus sûr. Je ne suis pas d'accord et je ne le serai jamais", a-t-il affirmé à Misano.

Car cela devient un problème lorsque la pression du pneu avant augmente trop derrière un autre pilote, a également souligné son collègue de marque Ducati Jorge Martin. "Ce n'est pas agréable parce que tu ne peux pas dépasser. Ce n'est pas bon pour le spectacle et c'est aussi un peu risqué. C'est compliqué", a soupiré le poleman et vainqueur du GP de Misano. "Je suis parti avec une pression de pneus un peu plus élevée parce que je pensais que je serais en tête. Dans ce cas, tu dois aller un peu plus haut. Mais clairement, si tu t'attends à être derrière un pilote, tu dois vraiment mettre bas".

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.