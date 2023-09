Infrazione alla pressione degli pneumatici: Due conducenti ammoniti finora

Il pilota wildcard della KTM Dani Pedrosa è stato il secondo pilota della MotoGP a ricevere un "Official Warning" dai Commissari Sportivi della FIM MotoGP a Misano, perché la pressione del suo pneumatico anteriore non era conforme ai nuovi regolamenti.

Nella stagione 2023 della MotoGP, la pressione degli pneumatici anteriori sarà monitorata per la prima volta con i sensori dell'unità LDL. Dal GP di Silverstone (6 agosto), è in vigore un catalogo di penalità se la pressione degli pneumatici scende al di sotto del limite minimo prescritto da Michelin.

Il valore target per lo pneumatico anteriore, fissato a 1,88 bar (ma che può variare leggermente a seconda del tracciato), deve essere mantenuto per oltre il 30% del tempo negli sprint (con 15 o meno giri) e per oltre il 50% nei Gran Premi (con più di 15 giri).

Poiché il sistema è nuovo ed è stato introdotto a stagione in corso, non vi è alcuna minaccia di squalifica fino a nuovo avviso. I Commissari Sportivi della FIM MotoGP hanno invece concordato un sistema di penalità scaglionate sotto forma di penalità di tempo, che verranno sommate dopo la gara:

1a infrazione: Ammonizione

2a infrazione: 3 secondi di penalità

3a infrazione: 6 secondi di penalità

4a infrazione: 12 secondi di penalità

Dopo il GP di Catalunya, è stata registrata per la prima volta un'infrazione all'Articolo 2.4.4.9 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, quando il pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales ha registrato una pressione degli pneumatici inferiore ai parametri raccomandati dal fornitore di pneumatici nella gara della MotoGP del 3 settembre.

A Misano, domenica scorsa, la wild card Dani Pedrosa (Red Bull-KTM) si è fatta notare. Poiché si trattava della prima infrazione, in entrambi i casi è stato dato solo un avvertimento ufficiale.

Mentre Viñales rischia una penalità di tempo per la prossima infrazione, nel caso di Pedrosa non c'è da preoccuparsi perché non ha più intenzione di partecipare a nessun GP in questa stagione.

"Dani ha dovuto sicuramente partire con una pressione un po' più bassa perché non era in prima fila sulla griglia. Quindi sicuramente il suo team ha ipotizzato che avrebbe corso in mezzo al gruppo", ha analizzato l'asso della VR46 Marco Bezzecchi. "Ma non si può prevedere una gara. Quando si è liberato al quarto posto, ha fatto entrare aria fresca nelle gomme e per questo la pressione era più bassa. Ma è difficile fare previsioni. Ma non credo che sia questo il motivo per cui è stato così veloce. Dani è un pilota fantastico. Questa regola è difficile da capire".

Pecco Bagnaia ha fatto un ulteriore passo avanti: "Nella situazione di Dani avrei fatto lo stesso. Era una sua opportunità - e dal mio punto di vista una buona strategia".

Che il campione del mondo non sia un sostenitore delle nuove regole sulla pressione degli pneumatici lo ha già chiarito più volte: "Hanno fatto un regolamento in nome della sicurezza, ma non rende il nostro sport più sicuro. Non sono d'accordo e non lo sarò mai", ha affermato a Misano.

Perché diventa un problema quando la pressione dell'aria nello pneumatico anteriore dietro a un altro pilota aumenta troppo, ha sottolineato anche il suo compagno di marca Ducati Jorge Martin. "Non è bello perché non si può sorpassare. Non è bello per lo spettacolo ed è anche un po' rischioso. È complicato", ha sospirato il vincitore della pole e del GP di Misano. "Sono uscito con una pressione degli pneumatici un po' più alta perché pensavo di essere in testa. In questo caso bisogna aumentare un po'. Ma è chiaro che se si presume di essere dietro a un pilota, bisogna andare molto bassi".

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36,100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.