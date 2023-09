Marco Bezzecchi : Flamigni l'aurait suivi chez Pramac

Avant même le GP de Misano (du 8 au 10 septembre), Marco Bezzecchi, troisième du championnat du monde, a décidé de ne pas quitter l'écurie Mooney VR46 pour rejoindre le team Pramac en 2024. Il aurait pu y piloter une GP24 en tant que coéquipier de Jorge Martin et successeur de Johann Zarco, alors que le Français est parti chez LCR-Honda pour deux ans.

"Bez" a toutefois déjà clairement laissé entendre lors du GP d'Autriche (du 18 au 20 août) que son ami et chef d'équipe Valentino Rossi l'avait convaincu de rester chez VR46-Ducati, bien qu'il doive y rouler avec des motos GP23, alors que des modèles 2024 auraient été à sa disposition chez Pramac.

Bezzecchi, double vainqueur du MotoGP et actuel troisième du championnat du monde, a accepté de rester une saison de plus dans l'équipe VR46 de Rossi parce qu'il s'y sent très bien et qu'il a un excellent chef d'équipe dans le box, Matteo Flamigni, qui lui fournit une moto compétitive à toute heure du jour et par tous les temps.

Contrairement à certains autres managers de MotoGP, Gigi Dall'Igna n'aurait pas été contre, comme par le passé, de reprendre le pilote de pointe avec son ancien chef technicien et une partie de l'équipe technique lors de changements d'équipe importants.

"Je suis différent des autres constructeurs", a reconnu l'Italien de 57 ans dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com. "Je m'écarte de cette ligne, car notre philosophie est différente. Si le pilote et le chef technicien travaillent bien ensemble, je suis favorable à ce qu'ils changent d'équipe ensemble. J'ai procédé ainsi à plusieurs reprises par le passé".

"Oui, si Marco était passé chez Pramac, je l'aurais accompagné", a expliqué Matteo Flamigni, qui s'est déjà occupé de Valentino Rossi lors de ses deux dernières années en MotoGP, lors des essais du lundi suivant le GP de Misano.

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.