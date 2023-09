Marco Bezzecchi: Flamigni lo avrebbe seguito in Pramac

Già prima del GP di Misano (8-10 settembre), il bronzo iridato Marco Bezzecchi ha deciso di non passare dalla scuderia Mooney VR46 al team Pramac per il 2024. Avrebbe potuto guidare una GP24 come compagno di squadra di Jorge Martin e successore di Johann Zarco, mentre il francese sarebbe passato alla LCR-Honda per due anni.

"Bez", tuttavia, aveva già fatto sapere al GP d'Austria (18-20 agosto) che il suo amico e boss della squadra Valentino Rossi lo aveva convinto a rimanere con la VR46-Ducati, anche se lì dovrà guidare una GP23, mentre i modelli 2024 sarebbero stati a sua disposizione alla Pramac.

Bezzecchi, due volte vincitore della MotoGP e bronzo mondiale in carica, ha accettato un'altra stagione con il team VR46 di Rossi perché si sente molto seguito e ha un ottimo capo equipaggio ai box, Matteo Flamigni, che gli fornisce una moto competitiva in ogni momento della giornata e in ogni condizione atmosferica.

Gigi Dall'Igna, a differenza di altri manager della MotoGP, non avrebbe avuto nulla in contrario a rilevare il pilota di punta insieme al suo precedente capotecnico e a parte dell'equipaggio tecnico in caso di importanti cambi di squadra, come ha fatto in passato.

"Ho un approccio diverso rispetto agli altri costruttori", ha ammesso il 57enne italiano in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Mi discosto dalla linea perché la nostra filosofia è diversa. Se il pilota e il capotecnico lavorano bene insieme, allora io sostengo che si trasferiscano insieme in un'altra squadra. L'ho fatto diverse volte in passato".

"Sì, se Marco fosse passato alla Pramac lo avrei accompagnato", ha spiegato Matteo Flamigni, che si è già occupato di Valentino Rossi negli ultimi due anni di MotoGP, durante il test del lunedì dopo il GP di Misano.

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36.100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.