Marc Márquez: ¿En qué anda ahora?

Las conjeturas continúan. Marc Márquez sólo emite granadas de humo cuando se le pregunta por su futuro. En Ducati no se ponen de acuerdo sobre si un traspaso tiene sentido.

Marc Márquez se ha visto incluso superado en el campeonato de pilotos por el piloto probador de Red Bull-KTM Dani Pedrosa y el piloto ocasional (sólo dos participaciones como wild card en el GP de 2023). Sin embargo, se habla y se escribe más sobre el decimonoveno clasificado que sobre el líder del mundial, Pecco Bagnaia, y otros candidatos al título mundial. Esto se debe al juego del gato y el ratón que el seis veces campeón del mundo de MotoGP y su nuevo mánager, Jimmy Martínez, llevan meses jugando con el público, los aficionados y los medios de comunicación.

Los hechos: Marc Márquez ha recibido varias ofertas de KTM este año, por lo que se podrían contar con los cinco dedos de una mano que también ha preguntado a Ducati Corse por una plaza en uno de los cuatro equipos para 2024.

Un paso de Marc Márquez a la marca de Borgo Panigale fue descrito por Ducati en primavera y como inconcebible. El equipo Lenovo con Bagnaia y Bastianini permanece sin cambios, y en Pramac Martin y Zarco se consideraban fijos, al menos hasta finales de junio. Pues mantuvieron las posiciones 2 y 4 del Campeonato del Mundo.

Márquez a Mooney VR46-Ducati era, por supuesto, irremediable. Su hermano ya tenía contrato con Gresini, y al principio querían que "Diggia" Di Giannantonio fuera un italiano, por ejemplo Tony Arbolino.

Pero entonces Zarco, de 33 años, exigió un contrato de dos años con Pramac, Ducati se negó y lo cedió a Honda. Cuando en el GP de Austria quedó claro que Pierer Mobility no conseguiría dos plazas adicionales y los resultados de Marc fueron cada vez más pésimos, la historia "Márc Márquez a Ducati" tomó forma más concreta.

Oficialmente, en Ducati no confirmaron ni desmintieron nada. "No estamos desesperados por encontrar un piloto top. Porque nuestros pilotos están entre el 1º y el 3º puesto en la clasificación del Campeonato del Mundo", fueron las declaraciones de los responsables de Ducati en verano.

En el GP de Austria, el jefe de competición de Ducati, Gigi Dall'Igna, dejó caer en una entrevista con SPEEDWEEK.com que Franco Morbidelli era un candidato para Pramac como sucesor de Zarco. Señaló el segundo puesto de Morbidelli en el Campeonato del Mundo en 2020 y sus tres victorias en Grandes Premios este año con Yamaha.

Antes del GP de Misano, crecían los indicios de que Marc Márquez se uniría al Gresini Racing junto a su hermano Alex.

No todos en Ducati están contentos con tal solución. Gigi Dall'Igna está a favor, no quiere dejar escapar la oportunidad de la superestrella. Claudio Domenicali, CEO de Ducati Holding, mantiene una posición al cincuenta por ciento sobre el tema. Está indeciso tras el fracaso con Jorge Lorenzo, que se embolsó un total de 25 millones de euros en los dos años 2017 y 2018 y fue eclipsado por Dovizioso, que recibió 1,5 millones.

Se ve que el director deportivo Paolo Ciabatti y el coordinador del equipo Davide Tardozzi viven bien sin Marc Márquez.

Gigi Dall'Igna se esfuerza por dar la impresión de que el fichaje de Márquez no es un problema en Ducati Corse. "No creo que ocurra nada de eso", dijo en Spielberg.

Al mismo tiempo, la palabra en Ducati es: "Si Gresini Racing contrata al español, no tenemos ninguna influencia. No podemos dictar a los equipos cliente, a excepción del Pramac, qué pilotos fichan."

Dicho esto, las estrellas de Ducati Bagnaia, Bastianini, Martin y Bezzecchi pueden aplacarse. Ducati sólo pretende acercarse inesperadamente a Marc Márquez, como la virgen al niño.

Carlo Merlini, director comercial de Gresini, no oculta su interés por Márquez. "Claro, si Marc Márquez o Joan Mir estuvieran disponibles para fichar por Gresini, a Gresini le encantaría aliarse con un piloto así", dice a AS. "¿A quién no le gustaría?".

Aunque nadie en Ducati lo confirme: Hay muchos indicios de que Marc Márquez se infiltrará en Gresini Racing y los hermanos Márquez se unirán bajo un mismo techo.

En Ducati se echa para atrás a los periodistas cuando preguntan por la situación de Marc Márquez. "Tendrán que preguntar a Carlo Merlini, de Gresini Racing. No estamos negociando con Márquez", es el mensaje actual de Ducati Corse. "Tal vez haya algo de verdad en ello, pero realmente no lo sabemos". Casi nadie en Ducati puede ser citado en este momento.

Marc Márquez dejó caer el jueves antes del GP de Misano que ya había tomado una decisión y que el test con el prototipo 2024 ya no tendría ninguna influencia.

Tras el fallido test con una diferencia de casi 1 seg, anunció que tenía dos planes y que decidiría pronto, bien en India (24.9.) o en Japón (1.10.).

De momento, ni a Ducati ni a Honda les gusta valorar realmente lo que se trae entre manos el 59 veces ganador de MotoGP.

Esta cuestión de personal seguirá siendo al menos tan emocionante como la acción en la pista del GP de la India.