Marc Márquez : Que mijote-t-il maintenant ?

Marc Márquez a certes été dépassé au championnat du monde des pilotes par le pilote d'essai Red Bull-KTM Dani Pedrosa et par le pilote occasionnel (seulement deux GP en wildcard en 2023). Pourtant, on parle et on écrit plus sur le dix-neuvième du championnat du monde que sur le leader Pecco Bagnaia et les autres candidats au championnat du monde. Cela s'explique par le jeu du chat et de la souris que le sextuple champion du monde de MotoGP et son nouveau manager Jimmy Martinez mènent depuis des mois avec le public, les fans et les médias.

Les faits : Marc Márquez s'est vu proposer plusieurs fois cette année par KTM, on pouvait donc compter sur les cinq doigts d'une main qu'il s'était également renseigné auprès de Ducati Corse pour une place dans l'une des quatre équipes pour 2024.

Du côté de Ducati, un transfert de Marc Márquez vers la marque de Borgo Panigale a été évoqué au printemps et qualifié d'inimaginable. En effet, l'équipe Lenovo avec Bagnaia et Bastianini reste inchangée, et chez Pramac, Martin et Zarco étaient donc considérés comme des têtes de série, du moins jusqu'à fin juin. Car ils se maintenaient aux 2e et 4e rangs du championnat du monde.

Márquez chez Mooney VR46-Ducati était bien sûr sans espoir. Son frère était déjà sous contrat chez Gresini, où l'on souhaitait d'abord que "Diggia" Di Giannantonio soit un Italien, par exemple Tony Arbolino.

Mais ensuite, Zarco, âgé de 33 ans, a exigé un contrat de deux ans chez Pramac, Ducati a refusé et l'a laissé partir chez Honda. Lorsqu'il s'est avéré lors du GP d'Autriche que Pierer Mobility n'obtiendrait pas deux places supplémentaires et que les résultats de Marc devenaient de plus en plus tristes, l'histoire "Márc Márquez chez Ducati" a pris une forme plus concrète.

Officiellement, rien n'a été confirmé ni démenti chez Ducati. "Nous ne sommes pas désespérés à la recherche d'un pilote de haut niveau. Car nos pilotes occupent les places 1 à 3 dans le tableau du championnat du monde", telle était la déclaration des managers de Ducati cet été.

Lors du GP d'Autriche, le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, a laissé entendre à SPEEDWEEK.com que Franco Morbidelli était un candidat pour Pramac, en tant que successeur de Zarco. Il a fait référence à la deuxième place de Morbidelli au championnat du monde en 2020 et à ses trois victoires en GP cette année chez Yamaha.

Avant le GP de Misano, les indices selon lesquels Marc Márquez s'arrimerait à Gresini Racing aux côtés de son frère Alex se sont multipliés.

Chez Ducati, une telle solution ne réjouit pas toutes les personnes concernées. Gigi Dall'Igna y est favorable, il ne veut pas laisser passer l'occasion d'avoir une superstar. Claudio Domenicali, CEO de Ducati Holding, a une position fifty-fifty sur le sujet. Il est inconstant après l'échec de Jorge Lorenzo, qui a empoché un salaire total de 25 millions d'euros en deux ans, en 2017 et 2018, et qui a été éclipsé par Dovizioso, qui a reçu 1,5 million.

Le directeur sportif Paolo Ciabatti et le coordinateur de l'équipe Davide Tardozzi ont l'air de penser qu'ils pourraient très bien vivre sans Marc Márquez.

Gigi Dall'Igna s'efforce de donner l'impression que l'engagement de Márquez n'est pas à l'ordre du jour chez Ducati Corse. "Je ne pense pas qu'une telle chose se produise", a-t-il déclaré à Spielberg.

Dans le même temps, on entend chez Ducati : "Si Gresini Racing engage l'Espagnol, nous n'avons aucune influence. Nous ne pouvons pas imposer aux teams clients, à l'exception de Pramac, les pilotes qu'ils engagent".

Cette remarque permet d'apaiser les stars Ducati Bagnaia, Bastianini, Martin et Bezzecchi. Ducati fait simplement semblant d'arriver à Marc Márquez à l'improviste - comme la vierge à l'enfant.

Carlo Merlini, directeur commercial chez Gresini, ne cache pas son intérêt pour Márquez. "Il est clair que si Marc Márquez ou Joan Mir étaient disponibles pour signer un contrat avec Gresini, Gresini aimerait s'allier avec un tel pilote", a-t-il déclaré à AS. "Qui ne le ferait pas ?"

Même si personne ne le confirme chez Ducati : Tout porte à croire que Marc Márquez sera infiltré chez Gresini Racing et que les frères Márquez seront réunis sous le même toit.

Chez Ducati, on fait patienter les journalistes lorsqu'ils s'informent de la situation concernant Marc Márquez. "Il faut demander à Carlo Merlini de Gresini Racing. Nous ne négocions pas avec Márquez", tel est le message actuel de Ducati Corse. "Il y a peut-être une part de vérité, mais nous ne le savons vraiment pas". Pour l'instant, personne ou presque ne se laisse citer chez Ducati.

Jeudi, avant le GP de Misano, Marc Márquez a laissé entendre qu'il avait déjà pris sa décision et que le test avec le prototype 2024 n'aurait plus d'influence.

Après le test raté avec près d'une seconde de retard, il a annoncé qu'il avait deux plans et qu'il prendrait une décision prochainement, soit en Inde (24.9.) soit au Japon (1.10.).

Ni chez Ducati ni chez Honda, on ne sait vraiment ce que prépare l'homme aux 59 victoires en MotoGP.

Cette question personnelle restera au moins aussi passionnante que l'action sur la piste lors du GP indien.