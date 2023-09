Marc Márquez: cosa sta facendo ora?

Marc Márquez è stato addirittura superato nel campionato piloti dal collaudatore della Red Bull-KTM Dani Pedrosa e da un pilota occasionale (solo due partecipazioni al GP come wildcard nel 2023). Ciononostante, si parla e si scrive più del diciannovesimo pilota che del leader del mondiale Pecco Bagnaia e degli altri candidati al titolo iridato. Ciò è dovuto al gioco del gatto e del topo che il sei volte campione del mondo della MotoGP e il suo nuovo manager Jimmy Martinez stanno conducendo da mesi con l'opinione pubblica, i tifosi e i media.

I fatti: Marc Márquez ha ricevuto diverse offerte da KTM quest'anno, quindi si possono contare sulle cinque dita di una mano le richieste di un posto in una delle quattro squadre per il 2024 da parte di Ducati Corse.

Un passaggio di Marc Márquez al marchio di Borgo Panigale è stato descritto da Ducati in primavera come inconcepibile. Il team Lenovo con Bagnaia e Bastianini è rimasto invariato, mentre alla Pramac Martin e Zarco erano considerati sistemati, almeno fino alla fine di giugno. Infatti hanno mantenuto le posizioni 2 e 4 del Campionato del Mondo.

Márquez alla Mooney VR46-Ducati era ovviamente senza speranza. Suo fratello era già sotto contratto con Gresini, e in un primo momento si voleva che "Diggia" Di Giannantonio fosse un italiano, ad esempio Tony Arbolino.

Ma poi il 33enne Zarco ha chiesto un contratto biennale con la Pramac, la Ducati ha rifiutato e lo ha ceduto alla Honda. Quando al GP d'Austria è apparso chiaro che la Pierer Mobility non avrebbe ottenuto due posti in più e i risultati di Marc sono diventati sempre più scarsi, la storia "Márc Márquez alla Ducati" ha preso forma più concreta.

Ufficialmente, nulla è stato confermato o smentito in Ducati. "Non siamo alla ricerca disperata di un top rider. Perché i nostri piloti occupano dal 1° al 3° posto nella classifica del Campionato del Mondo", è stata la dichiarazione dei dirigenti Ducati in estate.

In occasione del GP d'Austria, il boss della Ducati Gigi Dall'Igna si è lasciato sfuggire, in un'intervista a SPEEDWEEK.com, che Franco Morbidelli è un candidato alla Pramac come successore di Zarco. Ha sottolineato il secondo posto di Morbidelli nel Campionato del Mondo 2020 e i tre GP vinti quest'anno con la Yamaha.

Prima del GP di Misano, si sono moltiplicate le indicazioni che Marc Márquez si sarebbe unito a Gresini Racing al fianco del fratello Alex.

Non tutti in Ducati sono contenti di questa soluzione. Gigi Dall'Igna è favorevole, non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione della superstar. Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Holding, ha una posizione di fifty-fifty sull'argomento. Sta vacillando dopo il fallimento di Jorge Lorenzo, che ha scremato un compenso totale di 25 milioni di euro nel biennio 2017 e 2018 ed è stato eclissato da Dovizioso, che ha ricevuto 1,5 milioni.

Il direttore sportivo Paolo Ciabatti e il coordinatore della squadra Davide Tardozzi si vedono bene senza Marc Márquez.

Gigi Dall'Igna si preoccupa di dare l'impressione che l'ingaggio di Márquez non sia un problema per Ducati Corse. "Non credo che accadrà nulla del genere", ha detto a Spielberg.

Allo stesso tempo, in Ducati si dice che: "Se Gresini Racing ingaggia lo spagnolo, noi non abbiamo alcuna influenza. Non possiamo imporre ai team clienti, ad eccezione di Pramac, quali piloti ingaggiare".

Detto questo, le stelle Ducati Bagnaia, Bastianini, Martin e Bezzecchi possono essere tranquillizzate. Ducati fa solo finta di arrivare inaspettatamente da Marc Márquez, come la vergine dal bambino.

Carlo Merlini, direttore commerciale di Gresini, non nasconde il suo interesse per Márquez. "Certo, se Marc Márquez o Joan Mir fossero disponibili a firmare con Gresini, a Gresini piacerebbe allearsi con un pilota del genere", ha detto ad AS. "Chi non lo farebbe?"

Anche se nessuno in Ducati lo conferma: Ci sono molti indizi che fanno pensare che Marc Márquez sarà infiltrato in Gresini Racing e che i fratelli Márquez saranno riuniti sotto lo stesso tetto.

I giornalisti vengono messi a tacere in Ducati quando chiedono informazioni sulla situazione di Marc Márquez. "Dovete chiedere a Carlo Merlini di Gresini Racing. Non stiamo negoziando con Márquez", è il messaggio attuale di Ducati Corse. "Forse c'è del vero, ma non lo sappiamo". Al momento non si può citare quasi nessuno in Ducati.

Marc Márquez si è lasciato sfuggire giovedì prima del GP di Misano che aveva già deciso e che il test con il prototipo 2024 non avrebbe più avuto alcuna influenza.

Dopo il test fallito con un distacco di quasi 1 secondo, ha annunciato di avere due piani e che avrebbe deciso presto, o in India (24.9.) o in Giappone (1.10.).

Al momento, né la Ducati né la Honda amano valutare realmente le intenzioni del 59 volte vincitore della MotoGP.

La questione del personale rimarrà appassionante almeno quanto l'azione in pista del GP d'India.