Gigi Dall'Igna: "Satisfacemos la demanda de los equipos".

Dado que las fábricas japonesas Honda y Yamaha se han quedado muy rezagadas este año, se supone que los competidores deben otorgarles nuevas "concesiones", es decir, privilegios técnicos, para que puedan desarrollarse más rápido y recuperar el retraso. Pero KTM se ha resistido hasta ahora a tales concesiones. El CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, quiere incluso que la fábrica que cuenta con cuatro equipos de MotoGP y ocho pilotos (es decir, Ducati) obtenga menos días de test en el futuro. Preferiría que a ninguna fábrica se le permitiera equipar a más de tres equipos.

"Así que tenemos que decidir darle a Massimo Rivola algunos equipos", el director de carrera de Ducati-Corse, Dall'Igna, mantiene la calma sobre el tema. Le divierte esta sugerencia. "No es un problema. Todo el mundo se queja de que tengamos cuatro equipos. Pero estamos en un mercado libre. No regalamos las motos, satisfacemos una demanda. Cuando no éramos competitivos, la demanda de motos Desmosedici era limitada. Además, en el pasado Honda y Yamaha siempre han equipado a muchos equipos y pilotos clientes. Nadie se quejó de ello en su momento".

Además, Gigi Dall'Igna, que ganó 12 de las 20 carreras del año pasado y ya ha triunfado en 10 de las 12 carreras dominicales de 2023, subraya: "Nunca he pedido un cambio de reglamento en la categoría de MotoGP. Estudio los reglamentos técnicos y luego construyo las motos".

De hecho, en sus casi diez años como director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna ya ha causado un gran revuelo con sus revolucionarias ideas e innovaciones técnicas.

Maniobró para que el Ducati Factory Team se convirtiera en Open Class en 2014 y 2015, a pesar de que no estaba en el espíritu del reglamento, pero tampoco estaba expresamente prohibido. Así que consiguió doce en lugar de cinco motores (¡!) y dos litros más para las carreras. Más tarde sorprendió a los rivales con los winglets, el dispositivo trasero y delantero, el dispositivo holeshot, la polémica "cuchara" del alerón trasero, las ruedas totalmente cubiertas, los alerones traseros, etc.

Sin embargo, todos estos conceptos y dispositivos no eran concesiones, sino que el inteligente diseñador de 57 años siempre iba una nariz por delante de sus competidores estudiando cuidadosamente el "reglamento técnico".