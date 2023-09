Gigi Dall'Igna : "Nous répondons à la demande des équipes".

Les constructeurs de MotoGP comme Aprilia et Pierer Mobility AG (KTM et GASGAS) souhaitent limiter la suprématie de Ducati dans la "première classe" avec de nouvelles réglementations.

Comme les usines japonaises Honda et Yamaha ont pris beaucoup de retard cette année, les concurrents doivent désormais leur accorder des "concessions", c'est-à-dire des privilèges techniques, afin qu'ils puissent développer plus rapidement et rattraper leur retard. Mais KTM s'oppose jusqu'à présent à de telles concessions. Le CEO d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, souhaite même que l'usine qui compte quatre équipes MotoGP et huit pilotes (donc Ducati) obtienne à l'avenir moins de jours de test. Il préférerait qu'aucune usine ne puisse équiper plus de trois équipes.

"Nous devons donc décider de laisser quelques équipes à Massimo Rivola", déclare Dall'Igna, le directeur de course de Ducati Corse, qui reste calme sur ce sujet. Il s'amuse de cette proposition. "Ce n'est pas un problème. Tout le monde se plaint que nous ayons quatre équipes. Mais nous évoluons sur un marché libre. Nous ne donnons pas les motos gratuitement, nous répondons à une demande. Lorsque nous n'étions pas compétitifs, la demande pour les motos Desmosedici a été limitée. De plus, Honda et Yamaha ont toujours équipé un grand nombre d'équipes clientes et de pilotes par le passé. Personne ne s'en est jamais plaint à l'époque".

Par ailleurs, Gigi Dall'Igna, qui a remporté douze courses sur vingt l'année dernière et a déjà triomphé lors de dix courses dominicales sur douze en 2023, souligne : "Je n'ai jamais demandé de changement de règlement dans la catégorie MotoGP. J'étudie les règlements techniques et je construis les motos en fonction".

En fait, Gigi Dall'Igna a déjà fait beaucoup parler de lui au cours de ses presque dix années en tant que directeur général de Ducati Corse, grâce à ses idées révolutionnaires et ses innovations techniques.

En 2014 et 2015, il a manœuvré le Ducati Factory Team vers le statut Open Class, alors que cela ne correspondait pas à l'esprit du règlement, mais n'était pas non plus explicitement interdit. Il a ainsi obtenu douze moteurs au lieu de cinq ( !) et deux litres supplémentaires pour les courses. Plus tard, il surprit ses adversaires avec les winglets, le rear et front device, le holeshot device, l'aileron arrière controversé "spoon", des roues entièrement carénées, des ailerons arrière, etc.

Tous ces concepts et dispositifs n'étaient cependant pas des concessions, mais l'astucieux constructeur de 57 ans avait toujours une longueur d'avance sur ses concurrents grâce à l'étude attentive des "technical regulations".