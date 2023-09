Gigi Dall'Igna: "Soddisfiamo le richieste delle squadre".

Poiché le fabbriche giapponesi Honda e Yamaha sono rimaste molto indietro quest'anno, i concorrenti dovrebbero ora concedere loro nuove "concessioni", cioè privilegi tecnici, in modo che possano svilupparsi più velocemente e recuperare il ritardo. Ma KTM ha finora resistito a tali concessioni. Massimo Rivola, Amministratore Delegato di Aprilia Racing, vuole addirittura che la fabbrica che ha quattro team MotoGP e otto piloti in campo (cioè la Ducati) ottenga meno giorni di test in futuro. Preferirebbe che a nessuna fabbrica fosse permesso di equipaggiare più di tre squadre.

"Quindi dobbiamo decidere di dare a Massimo Rivola qualche squadra", afferma il direttore di gara Ducati-Corse Dall'Igna, che mantiene la calma sull'argomento. È divertito da questo suggerimento. "Non è un problema. Tutti si lamentano del fatto che abbiamo quattro squadre. Ma siamo in un mercato libero. Non diamo le moto gratis, ma soddisfiamo una domanda. Quando non eravamo competitivi, la domanda di Desmosedici era limitata. Inoltre, in passato Honda e Yamaha hanno sempre equipaggiato molti team e piloti clienti. Nessuno si è mai lamentato di questo all'epoca".

Inoltre, Gigi Dall'Igna, che ha vinto 12 gare su 20 lo scorso anno e ha già trionfato in 10 delle 12 gare domenicali del 2023, sottolinea: "Non ho mai chiesto un cambio di regole nella classe MotoGP. Studio i regolamenti tecnici e poi costruisco le moto".

In effetti, nei suoi quasi dieci anni come direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna ha già fatto scalpore con le sue idee rivoluzionarie e le sue innovazioni tecniche.

Nel 2014 e nel 2015 ha fatto passare il Ducati Factory Team alla classe Open, anche se non era nello spirito del regolamento, ma nemmeno espressamente vietato. Così ha ottenuto dodici motori invece di cinque (!) e due litri in più per le gare. In seguito ha sorpreso gli avversari con le winglet, il dispositivo posteriore e anteriore, il dispositivo di holeshot, la controversa ala posteriore "a cucchiaio", le ruote completamente coperte, gli spoiler posteriori e così via.

Tuttavia, tutti questi concetti e dispositivi non erano concessioni, ma l'intelligente progettista 57enne era sempre un passo avanti rispetto ai suoi concorrenti, studiando attentamente i "regolamenti tecnici".