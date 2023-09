Ahora seguro: Franco Morbidelli con Pramac en 2024

Todavía en junio, la intención en Ducati Corse era dejar los dos equipos punteros de MotoGP, Lenovo y Prima Pramac, sin cambios en términos de personal para 2024, con Bagnaia y Bastianini, además de Martin y Zarco. El director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, en declaraciones a SPEEDWEEK.com, dejó claro que Zarco, como francés, era un valioso embajador tanto para Ducati como para el fabricante de generadores Pramac, además de ser cuarto en el Campeonato del Mundo y contar con 19 podios en MotoGP.

Pero Ducati también sabía que Zarco, a sus 33 años, carecía de la consistencia y la capacidad de pilotaje de jóvenes estrellas como Bagnaia, Martin, Bastianini y Bezzecchi y aún no había ganado una carrera de MotoGP. Por ello, se rechazó su petición de un nuevo contrato de dos años en MotoGP. Incluso antes de eso, Ducati había considerado traspasar a Zarco a Gresini si Bezzecchi se unía a Pramac y conseguía una GP24 allí.

Bezzecchi anunció entonces en Spielberg que también correría para Mooney Ducati en 2024. En ese momento, Marc Márquez seguía siendo una opción para Pramac, por lo que ese hueco en Ducati Corse se mantuvo abierto y se reservó en secreto para Franco Morbidelli, que será sustituido por el seis veces ganador de MotoGP Alex Rins en el equipo oficial Yamaha en 2024.

Morbidelli, de 28 años, será uno de los cuatro protegidos de la VR46 Riders Academy que correrán para Ducati en la "categoría reina" la próxima temporada. Este podría ser un movimiento prometedor para mantener al equipo Mooney VR46 como equipo satélite más allá de 2024.

Lo sabemos: Yamaha y Pierer Mobility AG también están buscando un equipo cliente para los años posteriores a 2024. Además de VR46, RNF-Aprilia y LCR-Honda negociarán entonces un nuevo contrato y posiblemente buscarán un nuevo socio.

Morbidelli ganó el Campeonato del Mundo de Moto2 en Marc VDS en 2017, luego disputó el Campeonato del Mundo de MotoGP 2018 allí con una Honda RC213V y se trasladó al nuevo equipo Petronas Yamaha para 2019 con Fabio Quartararo.

Allí disfrutó de su mejor temporada en 2020, con tres victorias en MotoGP y un segundo puesto en la general... con una M1 de 2019 por si fuera poco.

En junio de 2021, tuvo que someterse a una cirugía por una lesión en la rodilla después del TT holandés, y con Yamaha separándose de Viñales en agosto de 2021, Morbidelli recibió un lugar en el equipo oficial Monster Yamaha, donde Quartararo ya estaba en camino de ganar el título.

Morbidelli, que nunca corrió en el Campeonato del Mundo de Moto3 y sumó ocho victorias en Moto2GP, no se llevó bien con los nuevos modelos Yamaha M1. Terminó el Campeonato del Mundo de 2021 en 17ª posición (47 puntos) y no pasó del 19º puesto en 2022 (42 puntos). Morbido" es actualmente duodécimo en el Campeonato del Mundo con 68 puntos, directamente detrás de "El Diablo", su compañero de equipo francés. En Misano, no terminó más allá del 18º puesto y del 15º en el sprint y el domingo.

Yamaha Motor Racing también ofreció a Morbidelli un puesto en el equipo oficial de Superbike para 2024 como sucesor de Toprak Razgatlioglu. Pero el italiano lo rechazó porque quiere restaurar su empañada reputación sobre una moto competitiva en MotoGP.

Resultados de MotoGP, Misano (10 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn en 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3.812

4º Pedrosa, KTM, + 4.481

5º Viñales, Aprilia, + 10.510

6º Oliveira, Aprilia, + 12.274

7º Marc Márquez, Honda, + 13.576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9º Marini, Ducati, + 14.982

10º Zarco, Ducati, + 15.484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13º Quartararo, Yamaha, + 15.898

14º Binder, KTM, + 23.778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18º Bradl, Honda, + 35.330

19º Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 vueltas detrás

- Mir, Honda, 17 vueltas detrás

- Miller, KTM, 18 vueltas

- Pirro, Ducati, 18 vueltas detrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:58.785 mins.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.445 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 4.582

4º Pedrosa, KTM, + 4.772

5º Binder, KTM, + 4.931

6º Viñales, Aprilia, + 6.062

7º Marini, Ducati, + 6.519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13.788

13º Quartararo, Yamaha, + 14.243

14º Zarco*, Ducati, + 14.154

15º Miller, KTM, + 17.421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20º Pirro, Ducati, + 21.454

21º Nakagami, Honda, + 21.962

22º Bradl**, Honda, + 23.672

23º Mir**, Honda, + 36.100



*= un puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (en lugar de vuelta larga al final de la carrera por infracción de "límites de pista")

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 283 puntos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Gianluca 47. 17. Di Gianluca 47. 18. Di Gianluca 47. 19. Di Gianluca 48. 20. Di Gianluca 49. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.