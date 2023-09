Franco Morbidelli chez Pramac en 2024, c'est décidé

En juin dernier, Ducati Corse avait encore l'intention de laisser inchangés les effectifs des deux top teams MotoGP Lenovo et Prima Pramac pour 2024 avec Bagnaia et Bastianini ainsi que Martin et Zarco. Le directeur sportif de Ducati, Paolo Ciabatti, a précisé lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com que Zarco, en tant que Français, était un ambassadeur précieux aussi bien pour Ducati que pour le fabricant de générateurs Pramac, qu'il était en outre quatrième au championnat du monde et qu'il avait 19 podiums en MotoGP à son actif !

Mais Ducati savait aussi que Zarco, à 33 ans, ne disposait pas de la constance et des capacités de pilotage de jeunes stars comme Bagnaia, Martin, Bastianini et Bezzecchi et qu'il n'avait jusqu'à présent pas gagné de course MotoGP. C'est pourquoi sa demande d'un nouveau contrat de deux ans pour le MotoGP a été rejetée. Auparavant, Ducati avait déjà envisagé de transférer Zarco chez Gresini si Bezzecchi rejoignait Pramac et y obtenait une GP24.

Bezzecchi a ensuite annoncé à Spielberg qu'il continuerait à courir chez Mooney Ducati en 2024. À ce moment-là, Marc Márquez était encore une option pour Pramac, c'est pourquoi ce créneau a été gardé libre chez Ducati Corse et secrètement réservé à Franco Morbidelli, qui sera remplacé dans l'équipe d'usine Yamaha en 2024 par Alex Rins, six fois vainqueur en MotoGP.

La saison prochaine, Morbidelli, 28 ans, sera donc l'un des quatre protégés de la VR46-Riders-Academy à courir pour Ducati en "première classe". Cela pourrait être une manœuvre prometteuse pour maintenir l'équipe Mooney VR46 en tant qu'équipe satellite au-delà de 2024.

Nous savons en effet que Yamaha et Pierer Mobility AG cherchent également une équipe cliente pour les années après 2024. Outre VR46, RNF-Aprilia et LCR-Honda négocieront alors un nouveau contrat et chercheront éventuellement un nouveau partenaire.

Morbidelli a remporté le championnat du monde Moto2 en 2017 chez Marc VDS, y a ensuite disputé le championnat du monde MotoGP 2018 sur une Honda RC213V et a rejoint la nouvelle équipe Petronas-Yamaha avec Fabio Quartararo pour 2019.

Il y a vécu sa meilleure saison en 2020 avec trois victoires en MotoGP et une deuxième place au classement général, qui plus est avec une M1 millésime 2019.

En juin 2021, il a dû se faire opérer d'une blessure au genou après le Dutch-TT, et comme Yamaha s'est séparé de Viñales en août 2021, Morbidelli a obtenu la place dans l'équipe d'usine Monster Yamaha, dans laquelle Quartararo était entre-temps en passe de remporter le titre.

Morbidelli, qui n'a jamais couru en Moto3 et a remporté huit victoires en Moto2GP, n'a cependant pas réussi à s'adapter aux nouveaux modèles M1 de Yamaha. Il a terminé le championnat du monde 2021 à la 17e place (47 points) et n'a pas non plus dépassé la 19e place (42 points) en 2022. Actuellement, "Morbido" se maintient à la douzième place du championnat du monde avec 68 points, juste derrière "El Diablo", son coéquipier français. A Misano, il n'a pu faire mieux que 18e et 15e lors du sprint et du dimanche.

Yamaha Motor Racing a également proposé à Morbidelli une place dans l'équipe d'usine Superbike pour 2024, en remplacement de Toprak Razgatlioglu. Mais l'Italien a décliné l'offre, car il souhaite redorer son blason terni en MotoGP sur une moto compétitive.

Résultats MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.