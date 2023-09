Ormai è certo: Franco Morbidelli con Pramac nel 2024

Al GP d'Austria, il secondo posto Pramac accanto a Jorge Martin è rimasto libero per Marc Márquez. Nel frattempo, però, nessuno mette in dubbio che Franco Morbidelli prenderà il posto di Zarco.

Fino a giugno, l'intenzione di Ducati Corse era quella di lasciare invariati i due top team MotoGP Lenovo e Prima Pramac in termini di personale per il 2024 con Bagnaia e Bastianini oltre a Martin e Zarco. Il direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti, parlando con SPEEDWEEK.com, ha chiarito che Zarco, in quanto francese, era un prezioso ambasciatore sia per la Ducati che per il produttore di generatori Pramac, oltre ad essere quarto nel Campionato del Mondo e ad avere 19 podi in MotoGP!

Ma Ducati sapeva anche che Zarco, a 33 anni, non aveva la costanza e la capacità di guida di giovani stelle come Bagnaia, Martin, Bastianini e Bezzecchi e non aveva ancora vinto una gara di MotoGP. Per questo motivo, la sua richiesta di un nuovo contratto biennale per la MotoGP è stata respinta. Prima ancora, la Ducati aveva preso in considerazione la possibilità di trasferire Zarco a Gresini se Bezzecchi fosse passato alla Pramac e avesse ottenuto una GP24.

Bezzecchi ha poi annunciato a Spielberg che avrebbe corso per la Mooney Ducati anche nel 2024. A quel punto Marc Márquez era ancora un'opzione per Pramac, quindi il posto in Ducati Corse è stato tenuto aperto e segretamente riservato a Franco Morbidelli, che nel 2024 sarà sostituito dal sei volte vincitore della MotoGP Alex Rins nel team Yamaha ufficiale.

Il 28enne Morbidelli sarà quindi uno dei quattro pupilli della VR46 Riders Academy che correranno per Ducati nella "classe regina" la prossima stagione. Questa potrebbe essere una mossa promettente per mantenere il team Mooney VR46 come squadra satellite oltre il 2024.

Sappiamo che anche Yamaha e Pierer Mobility AG sono alla ricerca di un team cliente per gli anni successivi al 2024. Oltre alla VR46, RNF-Aprilia e LCR-Honda negozieranno un nuovo contratto ed eventualmente cercheranno un nuovo partner.

Morbidelli ha vinto il Campionato del Mondo Moto2 con Marc VDS nel 2017, poi ha disputato il Campionato del Mondo MotoGP 2018 con una Honda RC213V ed è passato al nuovo team Petronas Yamaha per il 2019 con Fabio Quartararo.

Nel 2020 ha vissuto la sua migliore stagione con tre vittorie in MotoGP e il secondo posto assoluto, con una M1 2019.

Nel giugno 2021 ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per un infortunio al ginocchio dopo il Dutch TT e, con la Yamaha che si è separata da Viñales nell'agosto 2021, Morbidelli ha ottenuto un posto nel team Monster Yamaha factory, dove Quartararo era ormai sulla buona strada per vincere il titolo.

Morbidelli, che non ha mai corso nel Campionato del Mondo Moto3 e ha ottenuto in totale otto vittorie in Moto2GP, non si è trovato bene con i nuovi modelli Yamaha M1. Ha concluso il Campionato del Mondo 2021 al 17° posto (47 punti) e non è andato oltre il 19° posto nel 2022 (42 punti). Il "Morbido" è attualmente dodicesimo nel Campionato del Mondo con 68 punti, direttamente dietro a "El Diablo", il suo compagno di squadra francese. A Misano, non è andato oltre il 18° e il 15° posto in volata e la domenica.

Yamaha Motor Racing ha anche offerto a Morbidelli un posto nella squadra Superbike ufficiale per il 2024 come successore di Toprak Razgatlioglu. Ma l'italiano ha rifiutato perché vuole ripristinare la sua reputazione offuscata su una moto competitiva in MotoGP.

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36,100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.