Stefan Bradl : GP d'Inde et du Japon sur LCR-Honda

Alex Rins s'est illustré lors du GP d'Italie vendredi en signant le troisième meilleur temps, mais il a ensuite lourdement chuté lors de la course de sprint du 9 juin et s'est fracturé le tibia et le péroné de manière compliquée. Il a d'abord reçu un fixateur externe à Florence après une première opération, a souffert de douleurs insupportables pendant plusieurs jours et a ensuite dû subir une deuxième opération à l'hôpital Ruber de Madrid (Espagne).

Le sextuple vainqueur du MotoGP, qui a gagné au Texas en 2023 pour Castrol-LCR-Honda, a certes effectué un stage de pilotage sur le MotorLand Aragón le week-end du GP de Catalogne au guidon d'une superbike Honda Fireblade, mais il a ensuite dû déclarer forfait pour le GP de Misano également. Il y a été remplacé par le Japonais Takumi Takahashi, qui a perdu plus de 5 secondes et n'a donc pas été autorisé à participer aux qualifications.

Les managers de la Honda Racing Corporation (HRC) ont désormais décidé d'aligner le pilote d'essai allemand Stefan Bradl (33 ans) au guidon de la Honda LCR sur le Circuit International de Buddh (24 septembre) et sur le Twin Ring de Motegi (1er septembre).

Bradl a déjà remporté une course de championnat du monde 125cc sur le circuit "stop and go" de Motegi en 2008 et s'y est classé cinquième en MotoGP en 2013 - en tant que pilote titulaire chez LCR.

Bradl a disputé le Championnat du Monde Moto pendant trois ans de 2012 à 2014 pour le LCR-Honda et a déjà remplacé Alex Rins à Assen en 2023. Il y avait alors piloté la Honda RC213V (avec un châssis Kalex) et s'était classé 14ème.

A Misano, on a entendu dire que Rins avait encore des problèmes de nerfs endommagés dans sa jambe droite, ce qui l'a obligé à reporter son retour à une date indéterminée. Mais cette rumeur a été démentie par le propriétaire de l'équipe LCR, Lucio Cecchinello, ainsi que par le directeur de course Yamaha, Lin Jarvis.

Le médecin traitant d'Alex Rins à l'hôpital Ruber est venu au GP de Catalunya et a expliqué que la convalescence prenait simplement beaucoup de temps parce que la partie inférieure du tibia avait été gravement endommagée par une fracture de débris au Mugello. "D'après ce que je sais, il n'y a pas de problèmes inattendus dans la guérison", a expliqué Lucio Cecchinello.

Il n'est néanmoins pas exclu que Stefan Bradl soit également présent au guidon de la LCR à Mandalika (15/10), Phillip Island (22/10) et Buriram (29/10).

Le pilote Honda du Championnat du Monde Superbike Iker Lecuona, qui a remplacé Rins pendant la pause estivale, doit participer à l'épreuve SBK d'Aragón le 24.9, puis à celle de Portimão le 1er octobre. Ensuite, la finale du SBK aura lieu le 29.10 à Jerez.