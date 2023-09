Stefan Bradl: GP dell'India e del Giappone con la LCR Honda

Poiché Alex Rins non è ancora pronto per l'azione dopo la frattura di tibia e perone subita al Mugello, Stefan Bradl disputerà sicuramente i prossimi due Gran Premi per la LCR.

Alex Rins ha brillato con il terzo tempo al GP d'Italia di venerdì, ma poi è caduto malamente nella Sprint Race del 9 giugno e ha subito una frattura composta di tibia e perone. Dopo un primo intervento con un fissatore esterno a Firenze, ha sofferto di dolori lancinanti per giorni e ha dovuto subire una seconda operazione all'ospedale Ruber di Madrid, in Spagna.

Il sei volte vincitore della MotoGP, che ha vinto in Texas nel 2023 per Castrol-LCR Honda, ha partecipato a una sessione di guida su una Honda Fireblade superbike al MotorLand Aragón durante il fine settimana del GP di Catalunya, ma poi ha dovuto rinunciare anche al GP di Misano. È stato sostituito dal giapponese Takumi Takahashi, che ha perso più di 5 secondi e non è stato quindi ammesso alle qualifiche.

I dirigenti della Honda Racing Corporation (HRC) hanno deciso di far salire il collaudatore tedesco Stefan Bradl (33) sulla LCR Honda al Buddh International Circuit (24.9.) e al Twin Ring Motegi (1.).

Bradl ha già vinto una gara del Campionato del Mondo 125cc sul circuito stop-and-go di Motegi nel 2008 e si è classificato quinto in MotoGP nel 2013 - come pilota regolare di LCR.

Bradl ha disputato il Campionato del Mondo Moto per LCR-Honda per tre anni dal 2012 al 2014 e ha già sostituito Alex Rins ad Assen nel 2023. Ha guidato la Honda RC213V (con telaio Kalex) fino al 14° posto.

A Misano si è sentito dire che Rins aveva ancora problemi con i nervi danneggiati della gamba destra, motivo per cui ha dovuto rimandare il suo ritorno a tempo indeterminato. Ma questa voce è stata smentita dal proprietario del team LCR Lucio Cecchinello e dal direttore di gara della Yamaha Lin Jarvis.

Il medico curante di Alex Rins, il Ruber Hospital, è venuto al GP di Catalunya e ha spiegato che il recupero richiede molto tempo perché la parte inferiore della tibia è stata gravemente danneggiata da una frattura comminuta al Mugello. "Per quanto ne so, non ci sono problemi imprevisti di guarigione", ha spiegato Lucio Cecchinello.

Tuttavia, non è escluso che Stefan Bradl gareggi per LCR anche a Mandalika (15.10.), Phillip Island (22.10.) e Buriram (29.10.).

Il pilota del Campionato Mondiale Honda Superbike Iker Lecuona, che ha sostituito Rins durante la pausa estiva, dovrà disputare l'evento SBK ad Aragón il 24.9 e l'1.10 gareggerà a Portimão. Successivamente, la finale SBK si svolgerà a Jerez il 29.10.