Franco Morbidelli : Une place chez Pramac lui tend les bras

Dans les quatre teams Ducati pour la saison MotoGP 2024, deux des huit places ne sont pas encore confirmées. Chez Lenovo Ducati, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini seront de nouveau au volant, tandis que chez Mooney VR46, Marco Bezzecchi et Luca Marini sont de nouveau sous contrat.

Mais chez Prima Pramac Ducati, après le départ de Johann Zarco, la place s'est libérée aux côtés du deuxième du championnat du monde Jorge Martin. A court terme, il a semblé que Marc Márquez pourrait s'y arrimer, mais cela aurait sans doute trop perturbé la paix des ménages Ducati avec les forces éprouvées de Bagnaia à Martin et Bezzecchi ainsi que Bastianini. C'est pourquoi, chez Gresini Racing, la deuxième moto est désormais réservée à Marc Márquez, aux côtés d'Alex Márquez.

Le troisième du championnat du monde, Marco Bezzecchi (24 ans), a déjà pris sa décision. Il restera avec la Ducati Mooney VR46 et souhaite ensuite rejoindre l'équipe d'usine Lenovo en 2025.

"Nous ne voulions pas fixer de délai à l'équipe et à Bezzecchi et nous ne l'avons pas fait", a expliqué Gigi Dall'Igna, le directeur général de Ducati Corse, lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com. "L'équipe est une équipe Ducati, Bezzecchi est vraiment un grand pilote qui a grandi dans la famille Ducati". Depuis le GP de Misano, il est clair que Bezzecchi reste dans l'équipe VR46 de Rossi et qu'il y pilotera une GP23.

Mais c'est avec une moto de l'année précédente qu'Enea Bastianini a remporté quatre victoires en MotoGP et s'est classé troisième au championnat du monde l'an dernier !

Marc Márquez était candidat au siège chez Prima Pramac Ducati, au cas où "Bez" ne le revendiquerait pas. Le sextuple champion du monde de MotoGP propose désormais ses services à un prix spécial, car il veut absolument quitter Honda - bien que son contrat n'expire que fin 2024.

Le directeur de l'entreprise KTM Stefan Pierer rapportait déjà en juillet lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com : "Tu ne croirais pas combien de fois Márc Márquez nous a été proposé au cours des derniers mois".

Il n'est donc pas étonnant que la star de Repsol Honda et son Jimmy Manager Martinez se soient également renseignés auprès de Ducati - d'autant plus que c'est là que se trouvent les meilleures motos de course et que même le frère Alex y a déjà gagné une Sprint Race en 2023.

Gigi Dall'Igna est réticent à donner une réponse claire. "Quoi qu'il en soit, c'est une histoire difficile. Je ne pense pas que Marc Márquez roulera à l'avenir pour Ducati. D'un autre côté, cela a déjà été prouvé à maintes reprises - dans notre sport, rien n'est impossible", a déclaré en riant le célèbre pilote italien.

La question de Marc Márquez est un sujet délicat chez Ducati Corse. Gigi Dall'Igna a remporté le championnat du monde 125cc sur Derbi avec Marc Márquez à l'époque de Piaggio en 2010. Ils se connaissent et s'apprécient.

Ducati : qu'est-ce qui s'oppose à Marc Márquez ?

Qu'est-ce qui s'oppose à l'engagement de Márquez qui, jusqu'au crash de Jerez le 19 juillet 2020, a remporté pas moins de 44% de toutes ses courses de MotoGP ?

Pas grand chose. Car avec huit titres de champion du monde et un total de 85 victoires en GP (59 en MotoGP) ainsi que 92 pole positions et 139 podiums en 239 départs de GP, l'Espagnol de 30 ans est le pilote de GP le plus titré du moment. Les pilotes Ducati comme Bagnaia, Bezzecchi et Martin se sont sentis snobés parce qu'ils roulent sur la Desmosedici depuis le début de leur carrière en MotoGP et qu'ils ont acquis de grands mérites avec cette moto.

Mais Marc Márquez, même avec une Honda RC213V fatiguée, a déjà obtenu deux fois la première ligne de départ cette année - et tout de même la troisième place au sprint de Portimão. Son talent de pilote est indéniable, comme le prouve sa récente 7e place à Misano. Ses collègues de marque étaient 20 secondes plus lents.

"Oui, oui, nous n'avons pas besoin de discuter de la vitesse de Marc Márquez", souligne Dall'Igna. "Nous le savons très bien".

De plus, Marc Márquez a déjà constaté à l'automne 2022 : "Avec une Ducati, tous les pilotes sont rapides".

Une remarque correcte : en effet, Ducati a remporté douze des vingt Grand Prix de l'année précédente et a obtenu seize pole positions l'année précédente. De plus, sept des huit pilotes Desmosedici sont montés sur le podium, soit 32 au total, et quatre pilotes se sont classés dans le top 8 du championnat du monde des pilotes.

En 2023, la situation est similaire : Ducati (Bagnaia 5x, Bezzecchi 2x, Martin 2x) a déjà gagné neuf des douze Grand Prix. Aprilia (Aleix Espargaró) en a remporté deux, Honda (Alex Rins) un. Au championnat du monde des pilotes, six pilotes Ducati se bousculent dans le top 9.

Marc Márquez a perdu la foi en Honda. Un coup d'œil sur le tableau du championnat du monde le souligne. L'ancien vainqueur en série se trouve actuellement à la 19e place du championnat du monde (derrière Dani Pedrosa, qui n'a disputé que deux GP). L'année dernière, il avait terminé le championnat du monde des pilotes à la 13e place.

Comme le sponsor Prima souhaitait un Italien, Pramac a remplacé Zarco (qui part pour le HRC) par l'Italien Franco Morbidelli, champion du monde Moto2 en 2017 et vice-champion du monde MotoGP (avec trois victoires en GP) en 2020 sur Yamaha.

"Morbidelli a obtenu de très bons résultats en 2020. Actuellement, personne ne peut aller vite avec sa moto", a constaté Gigi Dall'Igna lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Actuellement, tout indique que Marc Márquez pilotera une Ducati GP23 en 2024 avec son frère Alex chez Gresini Racing. C'est pourquoi Tony Arbolino, candidat au titre Moto2, n'a pas trouvé de place en MotoGP chez Gresini et a signé à nouveau chez Marc VDS pour la Moto2.

Si l'accord avec Marc Márquez chez Gresini Racing fonctionne, il pourrait avoir des chances de rejoindre l'équipe Pramac chez Ducati Corse en 2024 - et obtenir une moto MotoGP actuelle.

Pourquoi Marc Márquez n'annonce-t-il pas encore sa décision ? Peut-être a-t-il du mal à rouler pour un salaire très modeste au lieu d'un salaire annuel d'environ 18 millions d'euros.

Mais après quatre années gâchées par seulement trois victoires en GP, l'ambitieux Espagnol a désespérément besoin d'une moto gagnante.

Et même Enea Bastianini a remporté quatre courses de championnat du monde avec une Ducati GP21 d'occasion chez Gresini Racing en 2022 et a assuré la troisième place du championnat.

Les équipes d'usine MotoGP 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez ? Johann Zarco ? Joan Mir)

Les équipes clientes en 2024

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró ? A. Fernández ? Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Franco Morbidelli, Jorge Martin)

CryptoDATA-RNF-Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez ?)

LCR Honda (Johann Zarco ? Takaaki Nakagami)

Les équipes d'usine MotoGP 2023

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Franco Morbidelli)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez, Joan Mir)

Les équipes clientes en 2023

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró, Augusto Fernández)

Prima Pramac Ducati (Johann Zarco, Jorge Martin)

CryptoDATA-RNF-Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio)

LCR Honda (Alex Rins, Takaaki Nakagami)