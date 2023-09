Franco Morbidelli: ora si prospetta un posto alla Pramac

Nei quattro team Ducati per la stagione MotoGP 2024, due degli otto posti non sono ancora stati confermati. Alla Lenovo Ducati, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini correranno di nuovo, mentre alla Mooney VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno firmato di nuovo.

Alla Prima Pramac Ducati, invece, il posto accanto al vicecampione del mondo Jorge Martin si è liberato dopo la partenza di Johann Zarco. Per un breve periodo sembrava che Marc Márquez potesse agganciarlo, ma questo avrebbe probabilmente disturbato troppo la pace interna alla Ducati con le forze collaudate da Bagnaia a Martin e Bezzecchi e Bastianini. Ecco perché Gresini Racing sta tenendo pronta la seconda moto accanto ad Alex Márquez per Marc Márquez.

Il terzo campione del mondo Marco Bezzecchi (24) ha già preso la sua decisione. Rimarrà con la Mooney VR46 Ducati per poi passare al team ufficiale Lenovo nel 2025.

"Non volevamo dare una scadenza al team e a Bezzecchi e non l'abbiamo fatto", ha spiegato Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Il team è un team Ducati, Bezzecchi è davvero un grande pilota cresciuto nella famiglia Ducati". Dal GP di Misano è chiaro: Bezzecchi rimarrà nel team VR46 di Rossi e guiderà una GP23.

Ma con una moto dell'anno precedente, Enea Bastianini ha ottenuto quattro vittorie in MotoGP e il terzo posto nel Campionato del Mondo lo scorso anno!

Marc Márquez era un candidato per il sedile della Prima Pramac Ducati, se "Bez" non l'avesse reclamato. Il sei volte campione del mondo della MotoGP sta offrendo i suoi servizi a un prezzo speciale perché vuole lasciare la Honda, anche se il contratto non scade prima della fine del 2024.

Il boss di KTM Stefan Pierer ha riferito in un'intervista a SPEEDWEEK.com nel mese di luglio: "Non credereste mai a quante volte Márc Márquez ci è stato offerto negli ultimi mesi".

Non c'è da stupirsi quindi che il campione della Repsol Honda e il suo manager Jimmy Martinez abbiano chiesto informazioni anche alla Ducati, soprattutto perché hanno le migliori moto da corsa e anche il fratello Alex ha già vinto una gara Sprint nel 2023.

Gigi Dall'Igna è restio a dare una risposta chiara. "Comunque, è una storia difficile. Non credo che Marc Márquez correrà per la Ducati in futuro. D'altra parte, è stato spesso dimostrato che nel nostro sport nulla è impossibile", ha detto ridendo l'italiano di successo.

Marc Márquez è un argomento delicato in Ducati Corse. Gigi Dall'Igna ha vinto il Campionato del Mondo 125 su Derbi con Marc Márquez ai tempi della Piaggio, nel 2010. Si conoscono e si apprezzano a vicenda.

Ducati: Quali sono gli argomenti contro Marc Márquez?

Quali sono gli argomenti contro l'ingaggio di Márquez, che ha vinto non meno del 44% di tutte le sue gare di MotoGP fino all'incidente di Jerez del 19 luglio 2020?

Non molto. Perché con otto titoli mondiali e un totale di 85 vittorie in GP (59 in MotoGP), oltre a 92 pole position e 139 podi in 239 partenze in GP, il trentenne spagnolo è il pilota di GP più vincente del momento. I piloti Ducati come Bagnaia, Bezzecchi e Martin si sono sentiti snobbati perché hanno guidato la Desmosedici fin dall'inizio della loro carriera in MotoGP e si sono guadagnati grandi meriti con questa moto.

Ma Marc Márquez, anche con la stanca Honda RC213V, ha già raggiunto la prima fila due volte quest'anno - e almeno il terzo posto nella volata di Portimão. Le sue capacità di guida sono indiscusse, come dimostra il recente 7° posto a Misano. I suoi colleghi di marca sono stati 20 secondi più lenti.

"Sì, sì, non dobbiamo parlare di quanto sia veloce Marc Márquez", sottolinea Dall'Igna. "Lo sappiamo molto bene".

Inoltre, Marc Márquez ha già dichiarato nell'autunno del 2022: "Con la Ducati, tutti i piloti sono veloci".

Un'osservazione corretta: l'anno scorso la Ducati ha vinto dodici Gran Premi su 20 e ha ottenuto 16 pole position nell'anno precedente. Inoltre, sette degli otto piloti della Desmosedici sono saliti sul podio, per un totale di 32. E nel campionato mondiale piloti, quattro piloti sono arrivati tra i primi otto.

Il 2023 presenta un quadro simile: la Ducati (Bagnaia 5x, Bezzecchi 2x, Martin 2x) ha già vinto nove dei dodici Gran Premi. Aprilia (Aleix Espargaró) due, Honda (Alex Rins) uno. Nel campionato piloti, sei piloti Ducati sono tra i primi nove.

Marc Márquez ha perso la fiducia nella Honda. Lo dimostra la classifica del campionato del mondo. L'ex vincitore della serie è attualmente al 19° posto (dietro a Dani Pedrosa, che ha disputato solo due GP). L'anno scorso ha concluso il campionato mondiale piloti al 13° posto.

Con lo sponsor Prima desideroso di avere un italiano, Pramac ha ora in programma l'italiano Franco Morbidelli, campione del mondo Moto2 2017 e vicecampione MotoGP 2020 (con tre vittorie in GP) su Yamaha, al posto di Zarco (che andrà alla HRC).

"Morbidelli ha ottenuto ottimi risultati nel 2020. Al momento, nessuno riesce ad andare forte con la sua moto", ha dichiarato Gigi Dall'Igna in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Al momento, tutto lascia pensare che Marc Márquez guiderà una Ducati GP23 con il fratello Alex al Gresini Racing nel 2024. Pertanto, il candidato al titolo della Moto2 Tony Arbolino non ha trovato un posto in MotoGP presso Gresini e ha rifirmato con Marc VDS per la Moto2.

Se l'accordo con Marc Márquez al Gresini Racing dovesse andare in porto, potrebbe avere buone possibilità di trovare un posto nel team Pramac di Ducati Corse per il 2024, ottenendo una moto da MotoGP attuale.

Perché Marc Márquez non ha ancora annunciato la sua decisione? Forse trova difficile correre per un compenso molto modesto invece di uno stipendio annuale di circa 18 milioni di euro.

Ma dopo quattro anni di fallimenti e tre soli GP vinti, l'ambizioso spagnolo ha un disperato bisogno di una moto vincente.

Anche Enea Bastianini, in sella a una Ducati GP21 di seconda mano per Gresini Racing nel 2022, ha vinto quattro gare del Campionato del Mondo e si è assicurato il terzo posto.

Le squadre ufficiali della MotoGP del 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez? Johann Zarco? Joan Mir)

Le squadre clienti 2024

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró? A. Fernández? Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Franco Morbidelli, Jorge Martin)

CryptoDATA RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez?)

LCR Honda (Johann Zarco? Takaaki Nakagami)

Le squadre ufficiali della MotoGP 2023

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Franco Morbidelli)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Marc Márquez, Joan Mir)

Le squadre clienti 2023

GASGAS Tech3 (Pol Espargaró, Augusto Fernández)

Prima Pramac Ducati (Johann Zarco, Jorge Martin)

CryptoDATA RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Mooney VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio)

LCR Honda (Alex Rins, Takaaki Nakagami)