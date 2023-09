Lothar John fête ses 90 ans : rétrospective de sa carrière

Lothar John, l'un des pilotes de moto allemands les plus célèbres des années 1960 et 1970, fêtera son 90e anniversaire aujourd'hui, 17 septembre 2023.

Lothar John, originaire de Schriesheim, tout près de Heidelberg, a eu une vie de coureur riche en événements et en succès. "J'ai eu beaucoup de chance lors de mes chutes, dont je me suis sorti sans trop de fractures, contrairement à beaucoup de mes collègues coureurs", raconte le jubilaire.

À l'époque, dans les années 1960 et 1970, de nombreuses courses sur route avaient lieu sur des voies publiques fermées en Europe. John a disputé sa première course à l'âge de 20 ans lors de la course Odenwaldring à Buchen. Une deuxième place sur une BMW de 500 cm3 a été le début prometteur de sa future carrière. En son honneur, son frère cadet Manfred organise depuis plus de 15 ans l'Odenwald-Klassik en revival dans le village voisin de Walldürn, sur l'aérodrome local.

Né à Breslau (Silésie, aujourd'hui Wroclaw en Pologne) le 17 septembre 1933, sa famille a fui à la fin de la guerre et a atterri dans le village viticole de Schriesheim, sur la Bergstraße. Son père, qui était également atteint du bacille de la moto comme toute la famille et qui avait participé à quelques compétitions de moto avant la guerre, a soutenu Lothar dans la mesure de ses possibilités.

Après d'autres succès dans la catégorie des permis de l'époque, il est passé en 1959 à la catégorie des licences internationales avec une palette de marques de motos très variées. Toujours sur BMW, mais avec la version de course RS54, Lothar John participa aux courses du championnat allemand et aux courses internationales. En 1960, il a obtenu son premier point en championnat du monde en terminant sixième dans la catégorie des demi-litres lors du Grand Prix d'Allemagne sur le circuit d'Hockenheim. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait des points de championnat du monde que jusqu'à la sixième place et que la distance minimale de course était de 200 kilomètres.

Mais comme la BMW n'était bientôt plus vraiment compétitive dans la catégorie solo, elle a été vendue à un coureur d'attelage. Les moteurs RS y étaient particulièrement recherchés. Le produit de la vente a permis d'acquérir une Norton Manx 500 et une Bultaco TSS 125, dont la cylindrée n'a cessé de croître pour atteindre 200 cm³ et 250 cm³ pour la catégorie 250. La Manx a été vendue, et pour la catégorie 125, John est passé à une Honda CR 93.

Mais la Bultaco était très sujette aux pannes, elle a donc dû céder sa place à une Suzuki 250. Toutefois, la T20 était une moto de série que John a transformée à grands frais en une machine de course avec refroidissement par eau. 1968 fut également l'année du premier titre de champion d'Allemagne. Une curiosité : lorsque les pièces de rechange de la Suzuki sont venues à manquer en cours de saison et qu'il n'y avait plus de pistons, son ami et concessionnaire de motos Kurt Meier (Mannheim) a mis sans hésiter sa Yamaha TD 1C à disposition pour les courses restantes. Il a ainsi remporté le championnat pour deux marques japonaises.

Beaucoup pensaient que le jeune homme aux cheveux noirs était italien. En raison de son nom de famille à consonance anglaise, beaucoup n'arrivaient pas à déterminer quel genre de compatriote il était. C'est ainsi que dans les listes de résultats, J. Lothar, c'est-à-dire le prénom, apparaissait comme nom de famille. Ce nom se prononce d'ailleurs en allemand.

L'année suivante, la nouvelle Production Racer de Yamaha, une TD2, a été acquise. Avec elle, John a non seulement défendu avec succès son titre de champion, mais a également remporté des succès remarquables en championnat du monde. La deuxième place au Grand Prix d'Allemagne derrière le champion du monde Kent Anderson, d'autres places dans les points lui ont valu la neuvième place au classement final du championnat du monde en tant que meilleur pilote d'Allemagne de l'Ouest.

Parallèlement, John pilotait une MZ dans la catégorie 125 pour l'équipe de course de la société de vente par correspondance Neckermann. Outre MZ, la grande maison de vente par correspondance importait à l'époque les motos tchèques CZ et italiennes Garelli. Là aussi, il a obtenu des places de choix au championnat du monde, avec une quatrième place au GP d'Allemagne et une cinquième place au GP de CSSR. À l'époque, seuls les dix premiers gagnaient des points au championnat du monde.

Mais Lothar John a également couru sur plusieurs voies dans les grandes catégories. Il a pris le départ en double avec les Yamaha de l'époque dans la catégorie 350 et avec la même moto, portée à 354 cm³, dans la catégorie 500. Il a remporté des titres de vice-champion national et s'est classé dans le top 10 des courses du championnat du monde.

À la fin de sa carrière, l'importateur Suzuki de l'époque, Röth, a mis une TR 500 à sa disposition. Mais plusieurs pannes de moteur l'ont empêché de se classer avec succès. On n'oubliera pas la lutte pour la deuxième place avec Rodney Gould lors du Grand Prix de Finlande à Imatra, lorsqu'une panne de moteur monumentale à un tour de la fin l'a empêché de monter encore sur le podium.

Au cours de ses 20 ans de carrière dans le sport automobile, il a piloté de nombreuses marques et de nombreux modèles dans toutes les catégories en solo, notamment une Suzuki 50 à Spa-Francorchamps, que son ami Hans-Georg Anscheidt lui avait prêtée. De même que la Suzuki 125 d'usine lors du Grand Prix de RDA. À des fins publicitaires, Anscheidt est passé à la MZ Neckermann de Lothar John. Malheureusement, une panne d'allumage l'empêcha de monter sur le podium, alors qu'il était deuxième derrière Phil Read (Yamaha). Un échange de motos entre collègues de course qui serait impensable à l'heure actuelle.

Jusqu'à il y a quelques années, Lothar John était un invité apprécié lors des nombreuses manifestations classiques. Mis à disposition par différents collectionneurs, il aimait déplacer la BMW RS54 de 500 cm3 et la Yamaha TD2. Grâce à ses connaissances techniques, il s'est rapidement familiarisé avec les motos les plus diverses. Les problèmes d'adaptation avec de nouvelles motos lui étaient déjà étrangers après quelques tours d'entraînement. Dans le paddock, il était toujours apprécié de ses collègues pilotes grâce à son caractère simple et amical.