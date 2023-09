Lothar John compie 90 anni: uno sguardo alla sua carriera

Lothar John di Schriesheim, vicino a Heidelberg, guarda indietro a una vita agonistica ricca di eventi e di successi. "Sono stato molto fortunato nelle mie cadute, tutte sopravvissute senza fratture ossee importanti, a differenza di molti miei colleghi", racconta il giubilare.

All'epoca, negli anni '60 e '70, molte gare su strada si svolgevano su strade pubbliche chiuse in Europa. John disputò la sua prima gara a 20 anni all'Odenwaldring di Buchen. Un secondo posto su una BMW da 500 cc fu il promettente inizio della sua carriera successiva. In suo onore, il fratello minore Manfred organizza da oltre 15 anni la Odenwald Classic nella vicina città di Walldürn, presso il campo d'aviazione.

Nato a Breslau (Slesia, oggi Breslavia in Polonia) il 17 settembre 1933, la sua famiglia fuggì alla fine della guerra e approdò nel villaggio vinicolo di Schriesheim an der Bergstraße. Il padre, anch'egli contagiato dal virus delle moto come tutta la famiglia e che prima della guerra aveva partecipato ad alcune competizioni motociclistiche, sostenne Lothar al meglio delle sue possibilità.

Dopo altri successi nella classe ID dell'epoca, nel 1959 passò alla classe delle licenze internazionali con una gamma variopinta di marche di moto. Sempre su BMW, ma con la versione da corsa RS54, Lothar John partecipò alle gare del campionato tedesco e alle gare internazionali. Nel 1960, ottenne il suo primo punto nel campionato mondiale con il sesto posto nella classe mezzo litro al Gran Premio di Germania all'Hockenheimring. Va ricordato che all'epoca i punti del campionato venivano assegnati solo fino al sesto posto e la distanza minima di gara era di 200 chilometri.

Ma poiché ben presto la BMW non fu più realmente competitiva nella classe solitaria, fu venduta a un team di piloti. I motori RS erano particolarmente ricercati. Con il ricavato arrivarono una Norton Manx 500 e una Bultaco TSS 125, che crebbero costantemente fino a 200 cc e 250 cc di cilindrata per la classe 250 cc. La Manx venne venduta e John passò a una Honda CR 93 per la classe 125.

Ma la Bultaco era molto incline ai guasti, quindi dovette lasciare il posto a una Suzuki 250. Tuttavia, il T20 era una moto di serie, che John convertì a caro prezzo in una moto da corsa raffreddata ad acqua. Il 1968 fu anche l'anno del primo titolo del campionato tedesco. La curiosità: quando i pezzi di ricambio per la Suzuki si esaurirono durante la stagione e non c'erano più pistoni, il suo amico e rivenditore di moto Kurt Meier (Mannheim) mise senza tanti complimenti a disposizione la sua Yamaha TD 1C per le gare rimanenti. In questo modo, vinse il campionato per due marchi giapponesi allo stesso tempo.

Molti pensavano che l'allora capellone fosse italiano. A causa del suo cognome che suonava inglese, molti non riuscivano a capire che tipo di connazionale fosse. Così J. Lothar, cioè il nome, è apparso come cognome negli elenchi dei risultati. Il nome, tra l'altro, si pronuncia in tedesco.

L'anno successivo fu acquistata la nuova Production Racer della Yamaha, una TD2. Con essa, John non solo difese con successo il titolo di campione, ma ottenne anche un notevole successo nel campionato mondiale. Il secondo posto al Gran Premio di Germania, dietro al campione del mondo Kent Anderson, e gli ulteriori piazzamenti a punti gli valsero il 9° posto nella classifica finale del campionato mondiale come miglior pilota della Germania Ovest.

Allo stesso tempo, John guidava una MZ nella classe 125cc per la squadra corse dell'azienda di vendita per corrispondenza Neckermann. A quel tempo, la grande azienda di vendita per corrispondenza importava, oltre alle MZ, anche le moto ceche CZ e le italiane Garelli. Anche in questo caso, ottenne i primi posti nel campionato mondiale con il 4° posto al GP di Germania e il 5° al GP della CSSR. A quel tempo, solo i primi 10 piloti ricevevano punti per il campionato mondiale.

Ma Lothar John gareggiava anche nelle classi maggiori. Come doppio titolare con le allora vincenti Yamaha nella classe 350 cc e con lo stesso tipo di moto, potenziata a 354 cc, nella classe 500 cc. Il risultato sono stati i vice-campionati nazionali e i primi 10 posti nelle gare del campionato mondiale.

Alla fine della sua carriera, gli fu regalata una TR 500 da Röth, l'importatore Suzuki dell'epoca. Ma diversi guasti al motore ne vanificarono il successo in classifica. Indimenticabile la lotta per il secondo posto con Rodney Gould al Gran Premio di Finlandia a Imatra, quando un guasto al motore a un giro dalla fine vanificò un altro posto sul podio.

In 20 anni di carriera motoristica, ha corso con numerose marche e modelli in tutte le classi da solista, tra cui una Suzuki 50cc a Spa-Francorchamps, prestatagli dall'amico Hans-Georg Anscheidt. Anche la Suzuki 125cc di serie al Gran Premio della DDR. Anscheidt passò alla Neckermann-MZ di Lothar John per motivi pubblicitari. Purtroppo, un guasto all'accensione gli impedì di salire sul podio al secondo posto dietro Phil Read (Yamaha). Uno scambio di moto tra colleghi corridori che sarebbe impensabile nel mondo di oggi.

Fino a qualche anno fa, Lothar John era un ospite gradito dei numerosi eventi d'epoca. Messo a disposizione da vari collezionisti, gli piaceva spostare la BMW RS54 da 500 cc e la Yamaha TD2. Grazie alle sue conoscenze tecniche, è riuscito rapidamente a gestire un'ampia varietà di moto. I problemi di abituarsi alle nuove moto gli erano estranei dopo pochi giri di allenamento. Nel paddock è sempre stato benvoluto dai suoi compagni di gara grazie al suo modo di fare semplice e amichevole.