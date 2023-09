Bilan de Ducati en 2023 : Déjà neuf victoires, 24 podiums

Lorsque Ducati Corse a présenté ses équipes pour le championnat du monde MotoGP et Superbike en janvier 2023 à Madonna di Campiglio, Gigi Dall'Igna a déclaré qu'il voulait faire mieux qu'en 2022, c'est-à-dire remporter maintenant le championnat du monde Supersport en plus du MotoGP et du Superbike. Cet objectif est réalisable, car l'Italien Nicolò Bulega compte 60 points d'avance sur son poursuivant Stefano Manzi après 18 des 24 courses du championnat du monde SSP. De plus, Ducati fournira pour la première fois en 2023 des motos monotypes pour le nouveau championnat du monde MotoE - Mattia Casadei a assuré le titre de champion du monde à Misano.

Et alors qu'il reste encore huit Grand Prix et huit Sprint Races à disputer d'ici la finale du championnat du monde à Valence le 26 novembre, Ducati peut clairement dépasser les succès de 2022. Parmi les huit pilotes Ducati, seuls Enea Bastianini, blessé de manière permanente, et Fabio Di Giannantonio n'ont pas encore décroché de podium en 2023.

Le bilan Ducati en 2022

Le bilan de Ducati l'année dernière est impressionnant : les quatre teams MotoGP (Lenovo, Prima-Pramac, Mooney VR46 et Gresini Racing) et les huit pilotes ont assuré douze victoires en GP, 16 pole positions et 32 podiums. Dans le championnat du monde des pilotes, quatre pilotes ont été promus dans le top 8 l'année dernière.

Le bilan de Ducati en 2023 après Misano

Le bilan de la saison en cours dépasse toutes les attentes : Les quatre équipes et les huit pilotes ont remporté neuf victoires en MotoGP lors des courses dominicales des douze premiers Grands Prix (dont deux fois Aleix Espargaró sur Aprilia et une fois Alex Rins sur Honda), ainsi que huit victoires en course de sprint, dix pole positions et 24 podiums. Au championnat du monde des pilotes, six pilotes ont été promus dans le top 9 avant le GP d'Inde.

Le bilan des pilotes Ducati après le GP de Misano 2023 :

Pecco Bagnaia : 5 victoires en GP, 4 victoires en sprint, 10 podiums au total, 6 pole positions ;

Marco Bezzecchi : 2 victoires en GP, 1 victoire au sprint, 5 podiums au total, 2 pole positions ;

Jorge Martin : 2 victoires de GP, 3 victoires de sprint, 7 podiums au total, 1 pole position ;

Johann Zarco : 3 podiums ;

Alex Márquez : 1 victoire au sprint, 1 podium, 1 pole position ;

Luca Marini : 1 podium.