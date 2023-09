Horaire de la course : Le MotoGP s'invite pour la première fois en Inde

Le circuit international de Buddh, situé à Greater Noida, près de Delhi, est un terrain inconnu pour les pilotes de moto de compétition. Conçu par Hermann Tilke, le circuit s'étendait à l'origine sur 5,125 km. Le vaste circuit a été conçu pour répondre aux exigences de la Formule 1, dont le GP d'Inde s'est déroulé dans l'État d'Uttar Pradesh de 2011 à 2013.

Le tracé est décrit comme rapide et fluide, avec huit virages à droite et cinq virages à gauche. Les organisateurs locaux espèrent même établir de nouveaux records de vitesse de pointe, en particulier sur la ligne droite opposée de 1 220 mètres.

Les pilotes MotoGP ont été assurés à plusieurs reprises que toutes les mesures de sécurité nécessaires avaient été prises. Ainsi, dans le virage 3, la piste a été déplacée vers l'intérieur afin de créer plus d'espace pour les chutes. La longueur actuelle du circuit est de 5,010 km et la largeur de la piste est de 12 mètres. Au total, 1800 m de la piste ont été sécurisés par de nouvelles délimitations.

"Les changements apportés sont vraiment remarquables", a souligné le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, avant le premier GP indien de l'histoire du championnat du monde de moto.

En Europe centrale, il faut tenir compte d'un décalage horaire de trois heures et demie - et même de quelques adaptations par rapport aux horaires habituels. Ainsi, les as du MotoGP prendront le départ du sprint du samedi et de la course principale de 24 tours du dimanche à 15h30, heure locale. Cela signifie que pour les fans allemands, autrichiens et suisses, le départ sera donné à midi pile, à l'heure du déjeuner.

Comme le circuit est nouveau pour tout le monde, toutes les catégories se verront accorder plus de minutes d'entraînement le vendredi afin de s'adapter aux exigences du circuit de Buddh.

Horaire du GP d'Inde 2023 (CEST)

Vendredi 22 septembre :

06h00 - 06h50 (50 min) : Moto3, Practice 1

07h05 - 08h00 (55 min) : Moto2, Practice 1

08h15 - 09h25 (70 min) : MotoGP, FP1



10.15 - 11.05 (50 min) : Moto3, Practice 2

11h20 - 12h15 (55 min) : Moto2, Practice 2

12.30 - 13.40 (70 min) : MotoGP, Practice



Samedi 23 septembre :

05h40 - 06h10 (30 min) : Moto3, Practice 3

06h25 - 06h55 (30 min) : Moto2, Practice 3

07h10 - 07h40 (30 min) : MotoGP, FP2

07h50 - 08h05 (15 min) : MotoGP, Qualifying 1

08.15 - 08.30 (15 min) : MotoGP, Qualifying 2



09.50 - 10.05 (15 min) : Moto3, Qualifying 1

10.15 - 10.30 (15 min) : Moto3, Qualifying 2

10.45 - 11.00 (15 min) : Moto2, Qualifying 1

11.10 - 11.25 (15 min) : Moto2, Qualifying 2



Heure de départ

12h00 : MotoGP Sprint (12 tours)



Dimanche 24 septembre :

07h40 - 07h50 (10 min) : MotoGP, warm-up



Horaires de départ

09h00 : Course Moto3 (17 tours)

10h15 : Course Moto2 (19 tours)

12h00 : Course MotoGP (24 tours)