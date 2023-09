Programma: La MotoGP visita l'India per la prima volta

Il Buddh International Circuit di Greater Noida, vicino a Delhi, è un terreno sconosciuto per i piloti di moto GP. Il circuito è stato progettato da Hermann Tilke e originariamente si estendeva su una lunghezza di 5,125 km. L'ampio tracciato è stato progettato per soddisfare le esigenze della Formula 1, che ha tenuto il GP d'India nello stato dell'Uttar Pradesh dal 2011 al 2013.

Il tracciato è descritto come veloce e scorrevole, con otto curve a destra e cinque a sinistra. Soprattutto sul rettilineo posteriore, lungo 1220 metri, gli organizzatori indiani sperano addirittura di ottenere nuovi record di velocità massima.

Ai piloti della MotoGP è stato assicurato più volte che sono state prese tutte le precauzioni di sicurezza necessarie. Alla curva 3, ad esempio, la pista è stata spostata verso l'interno per creare più spazio per le cadute. L'attuale lunghezza della pista è di 5,010 km, con una larghezza di 12 metri. Un totale di 1800 metri intorno al tracciato è stato messo in sicurezza con nuove delimitazioni della pista.

"I cambiamenti apportati sono davvero notevoli", ha sottolineato il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta prima del primo GP dell'India nella storia del Motomondiale.

Nell'Europa centrale c'è da considerare una differenza di fuso orario di tre ore e mezza e anche alcuni aggiustamenti rispetto al programma abituale. Gli assi della MotoGP affronteranno sia la gara sprint di sabato che la gara principale di 24 giri di domenica alle 15.30 ora locale. Ciò significa che per gli appassionati di Germania, Austria e Svizzera la gara inizierà in perfetto orario per il pranzo delle 12.00.

Poiché il circuito è nuovo per tutti, tutte le classi avranno a disposizione più minuti di prove il venerdì per adattarsi alle esigenze del Buddh Circuit.

Programma del GP d'India 2023 (CEST).

Venerdì 22 settembre:

06.00 - 06.50 (50 minuti): Moto3, prove 1

07.05 - 08.00 (55 minuti): Moto2, prove 1

08.15 - 09.25 (70 min): MotoGP, FP1



10.15 - 11.05 (50 min): Moto3, prove 2

11.20 - 12.15 (55 min): Moto2, prove 2

12.30 - 13.40 (70 min): MotoGP, prove libere



Sabato 23 settembre:

05.40 - 06.10 (30 min): Moto3, prove 3

06.25 - 06.55 (30 min): Moto2, prove 3

07.10 - 07.40 (30 min): MotoGP, FP2

07.50 - 08.05 (15 min): MotoGP, qualifiche 1

08.15 - 08.30 (15 min): MotoGP, qualifiche 2



09.50 - 10.05 (15 min): Moto3, qualifiche 1

10.15 - 10.30 (15 min): Moto3, qualifiche 2

10.45 - 11.00 (15 min): Moto2, qualifiche 1

11.10 - 11.25 (15 min): Moto2, qualifiche 2



Orario di inizio

12.00: MotoGP Sprint (12 giri)



Domenica 24 settembre:

07.40 - 07.50 (10 min): MotoGP, warm-up



Orario di partenza

09.00: Gara Moto3 (17 giri)

10.15: Gara Moto2 (19 giri)

12.00: Gara della MotoGP (24 giri)