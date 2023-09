Pedrosa: "Somos corredores, ¡siempre necesitamos acción!"

Apenas una semana después de su sensacional cuarto puesto en su salida como wild card con una KTM RC16 en el MotoGP de Misano, Dani Pedrosa celebró su debut en competición con la KTM X-BOW GT2 en Valencia. Junto con Hubert Trunkenpolz, miembro de la junta directiva de KTM, el español de 37 años compitió en las GT2 European Series, pilotando el vehículo para el equipo de carreras oficial de KTM, True Racing. Para Pedrosa, no era su debut en competición en circuito, ya que el año anterior había realizado salidas esporádicas en el Lamborghini Super Trofeo Europa.

En el Circuit Ricardo Tormo, el diminuto español celebró siete victorias de carrera en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. En 2018, corrió su última carrera de su carrera a tiempo completo sobre dos ruedas en el circuito de 4.005 kilómetros, antes de un total de tres salidas wildcard con los austriacos hasta ahora en 2021 y 2023. Dani Pedrosa se proclamó campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 125cc en 2003. En 2004 y 2005 le siguieron los títulos en la categoría de 250cc.

El dúo Trunkenpolz/Pedrosa terminó la primera carrera en 11ª posición, tres vueltas por detrás. Hubert Trunkenpolz hizo un trompo y se salió de la pista en el carril de fluidos de servicio de un competidor durante la carrera y tuvo que ser recuperado antes de poder continuar la carrera y ceder la KTM X-BOW GT2 a su famoso compañero. En una carrera caótica, con muchas penalizaciones y una pista húmeda al principio, el dúo condujo hasta la séptima posición el domingo, lo que permitió a Trunkenpolz sumar importantes puntos en el campeonato.

"Estoy muy contento con mis primeros kilómetros con la KTM X-BOW GT2", explicó Dani Pedrosa a SPEEDWEEK.com tras sus dos carreras. "Me ha gustado mucho pilotar el X-BOW; ha sido muy divertido. También disfruté mucho de la pista. Cada vez que me sentaba en el coche ganaba más experiencia. El domingo también se dieron las condiciones más difíciles imaginables. Slicks fríos en una pista húmeda y seca. Era difícil no cometer errores. Además, era mi primera salida. Todo era nuevo para mí, pero el equipo no cometió errores y me preparó de la mejor manera posible. Mi objetivo era simplemente devolver el coche ileso".

"Sería fantástico hacer más fines de semana de carrera con el KTM X-BOW GT2", reveló Pedrosa, que conoció y se enamoró del coche en Valencia. "Veremos si hay otra oportunidad en el futuro. El equipo me ha dicho que algunas carreras de resistencia también son muy atractivas. Sería otro reto emocionante para mí".

Algunos de los antiguos compañeros de Pedrosa en MotoGP también han encontrado su hogar en los paddocks de las carreras de GT.

Además de Valentino Rossi, que se ha convertido en la figura del GT World Challenge Europe, Jorge Lorenzo también compite en la Porsche Mobil 1 Supercup y en la Porsche Carrera Cup italiana.

¿Sería ésta también una opción para Pedrosa, tras su etapa como piloto probador y reserva del equipo Red Bull KTM MotoGP? "Estaría bien, la verdad. Es algo que puedes hacer aunque ya seas mayor. Sería un bonito reto seguir sintiendo la adrenalina. Somos corredores, siempre necesitamos acción", dejó claro Pedrosa con rotundidad tras su salida como invitado.