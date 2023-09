Pedrosa: "Siamo piloti, abbiamo sempre bisogno di azione!".

Appena una settimana dopo il sensazionale quarto posto ottenuto alla partenza come wildcard su una KTM RC16 nel MotoGP di Misano, Dani Pedrosa ha festeggiato il suo debutto in gara con la KTM X-BOW GT2 a Valencia. Insieme al membro del consiglio di amministrazione di KTM Hubert Trunkenpolz, il 37enne spagnolo ha gareggiato nella GT2 European Series, pilotando il veicolo per il team KTM factory racing True Racing. Per Pedrosa non si è trattato di un debutto nelle gare in circuito, visto che l'anno precedente aveva partecipato sporadicamente al Lamborghini Super Trofeo Europe.

Sul Circuito Ricardo Tormo, il piccolo spagnolo ha festeggiato sette vittorie nel Motomondiale. Nel 2018 ha corso l'ultima gara della sua carriera a tempo pieno su due ruote sul circuito di 4,005 chilometri, prima di un totale di tre partenze come wildcard con gli austriaci nel 2021 e 2023. Dani Pedrosa è diventato campione del mondo di motociclismo nella classe 125cc nel 2003. Nel 2004 e nel 2005 sono seguiti i titoli nella classe 250cc.

Il duo Trunkenpolz/Pedrosa ha concluso la prima gara all'11° posto, a tre giri di distanza. Hubert Trunkenpolz è uscito di pista in testacoda nella corsia dei liquidi di servizio dei concorrenti durante la gara e ha dovuto essere recuperato prima di poter continuare la gara e consegnare la KTM X-BOW GT2 al suo famoso compagno. In una gara caotica con molte penalità e una pista umida all'inizio, il duo ha guidato fino alla settima posizione di domenica, permettendo a Trunkenpolz di raccogliere punti importanti per il campionato.

"Sono molto soddisfatto dei miei primi chilometri con la KTM X-BOW GT2", ha spiegato Dani Pedrosa a SPEEDWEEK.com dopo le due gare. "Sono stato molto contento di guidare la X-BOW; è stato molto divertente. Anche la pista mi è piaciuta molto. Ogni volta che mi sono seduto in macchina ho potuto acquisire maggiore esperienza. Anche domenica le condizioni erano le più difficili che si potessero immaginare. Slick fredde su una pista umida e asciutta. Era difficile non commettere errori. Inoltre, era la mia prima partenza. Era tutto nuovo per me, ma il team non ha commesso errori e mi ha preparato al meglio. Il mio obiettivo era solo quello di riportare la macchina indenne".

"Sarebbe fantastico poter disputare altri weekend di gara con la KTM X-BOW GT2", ha rivelato Pedrosa, che ha avuto modo di conoscere e amare la vettura a Valencia. "Vedremo se ci sarà un'altra occasione in futuro. Il team mi ha detto che anche alcune gare di durata sono molto interessanti. Sarebbe un'altra sfida emozionante per me!".

Alcuni degli ex colleghi di Pedrosa in MotoGP si sono trasferiti nei paddock delle gare GT.

Oltre a Valentino Rossi, che è diventato la punta di diamante del GT World Challenge Europe, anche Jorge Lorenzo gareggia nella Porsche Mobil 1 Supercup e nella Porsche Carrera Cup italiana.

Potrebbe essere un'opzione anche per Pedrosa, dopo il periodo trascorso come collaudatore e pilota di riserva per il team Red Bull KTM MotoGP? "Sarebbe bello, ad essere onesti. È qualcosa che si può fare anche se si è già grandi. Sarebbe una bella sfida continuare a sentire l'adrenalina. Siamo corridori, abbiamo sempre bisogno di azione", ha chiarito Pedrosa dopo la sua partenza come ospite.