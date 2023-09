India: desastre con los visados, los miembros del equipo pierden los vuelos

Las trabas burocráticas en el GP de motos de la India superan todos los temores. Peter Öttl, por ejemplo, aún no ha recibido el visado electrónico seis horas antes de la salida.

Estaba claro desde el principio que el primer GP de India de Motociclismo en el Circuito Internacional de Buddh supondría un enorme reto para Dorna, promotor del Campeonato del Mundo, la asociación de equipos IRTA y los equipos participantes. La burocracia, las restricciones aduaneras, los obstáculos de las autoridades fiscales, las estafas en hoteles y servicios de transporte, la reconstrucción tardía de curvas peligrosas y muchos otros problemas hicieron pensar a equipos y pilotos que el evento se cancelaría en el último momento. "Es posible que vayamos allí y que el Gran Premio se cancele en el último minuto", conjeturaba un conocedor de la situación incluso en el GP de Misano, antepenúltimo fin de semana.

Los responsables de Dorna habían sido advertidos por el jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Porque la Fórmula 1 hizo una aparición como invitada en el Circuito Internacional de Buddh de 2011 a 2013 - y nunca regresó debido a problemas fiscales y aduaneros. El antiguo promotor italiano del Campeonato del Mundo de Superbikes, Flammini, tenía un contrato firmado con los indios, pero nunca se presentó allí debido a las numerosas incoherencias.

Los equipos llevan días quejándose de que los visados para la India se expidieron tarde o no se expidieron en absoluto, pero sin los cuales las compañías aéreas no dejaban embarcar a ningún viajero. Este sábado por la mañana, SPEEDWEEK.com tuvo noticias de los primeros afectados tras el informe de ayer. "Todavía estamos esperando algunos visados para la India. Por lo tanto, algunos miembros del equipo no han podido salir en los vuelos que habían reservado inicialmente", describía el propietario del equipo Red Bull-KTM, Aki Ajo.

"Va a ser emocionante", informó también el propietario del equipo Liqui Moly-Husqvarna.Moto3, Peter Öttl. "Mi vuelo a Nueva Delhi sale hoy a las 16.50, aún no he recibido mi visado. Será emocionante".

Jens Hainbach, Vicepresidente de Road Racing en Pierer Mobility AG con las marcas KTM, GASGAS y Husqvarna: "Todos no tenemos visado electrónico todavía. Estamos hablando de un total de 50 personas que tienen prevista su salida desde distintos puntos de Europa mañana a lo largo del día. Nos han dicho que los visados deberían enviarse desde 24 horas antes de la salida".

SPEEDWEEK.com ha consultado esta mañana a los responsables de Dorna sobre la precaria situación. "La agencia de visados en India es un desastre. Ahora tenemos que expedir todos los visados uno a uno a mano", nos dijo un funcionario que desea permanecer en el anonimato.

En total, están en juego unos 2.000 permisos de entrada para el Gran Premio IndianOil en el circuito internacional de Buddh, en Greater Noida, cerca de Nueva Delhi.

Dado que la India, con una población de unos 1.400 millones de habitantes, es uno de los mercados emergentes y de futuro para todos los fabricantes de motos, la nueva sede del GP ha sido bien acogida por todas las fábricas. Dorna ha firmado un contrato con las autoridades competentes y el promotor local por cinco años con opción a otros cinco.

Para los equipos y los periodistas, el viaje a Nueva Delhi se está convirtiendo en un viaje de aventura. Porque no sólo los participantes alemanes están preocupados por los alimentos contaminados.

Además, en la India se ha impuesto un cierre patronal tras un brote del virus Nipah. Conocemos las escenas de la época de la pandemia de coronavirus: prohibiciones de reunión y escuelas cerradas. Tras la muerte de dos personas a causa de una infección por el virus Nipah, el gobierno indio ha decretado el bloqueo de la región de Kerala. Este agente patógeno provoca peligrosas infecciones cerebrales. Afortunadamente, la región afectada se encuentra a 2.600 km del circuito de Buda.

"Para Pierer Mobility, un Gran Premio en la India es más importante que cuatro en España y dos en Italia", declaró Hubert Trunkenpolz, CEO de Pierer, a SPEEDWEEK.com en noviembre de 2022. "También nos gustaría usn tener más eventos de GP en Sudamérica.

Después de este fin de semana, Dorna, los equipos y los fabricantes harán balance y considerarán si el pelotón de MotoGP volverá a este trazado con su magnífica infraestructura en 2024.