Inde : désastre des visas, les membres de l'équipe ratent leurs vols

Les obstacles bureaucratiques du GP moto en Inde dépassent toutes les craintes. Peter Öttl, par exemple, n'a toujours pas reçu son e-visa six heures avant le départ.

Il était clair dès le départ que le premier GP moto de l'Inde sur le circuit international de Buddh serait un énorme défi pour le promoteur du championnat du monde Dorna, l'association des équipes IRTA et les équipes participantes. La bureaucratie, les restrictions douanières, les obstacles des autorités fiscales, les arnaques aux hôtels et aux services de navettes, la modification tardive des virages dangereux et bien d'autres problèmes ont toujours fait croire aux équipes et aux pilotes que l'événement serait annulé à la dernière minute. "Nous irons éventuellement là-bas, puis le Grand Prix y sera annulé à la dernière minute", supposait même un initié lors du GP de Misano l'avant-dernier week-end.

Les responsables de Dorna avaient été avertis par le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali. En effet, la Formule 1 s'est rendue sur le Buddh International Circuit de 2011 à 2013 - et n'y est plus jamais revenue en raison des problèmes fiscaux et douaniers. L'ancien promoteur italien du championnat du monde de Superbike, Flammini, avait un contrat signé avec les Indiens - mais n'y est jamais apparu en raison des nombreuses incohérences.

Depuis plusieurs jours, les équipes se plaignent des retards ou de la non-délivrance des visas pour l'Inde, sans lesquels les compagnies aériennes ne laissent monter aucun voyageur à bord. Ce samedi matin, après le rapport d'hier, les premières victimes se sont manifestées auprès de SPEEDWEEK.com. "Nous attendons encore quelques visas pour l'Inde. Certains membres de l'équipe n'ont donc pas pu partir avec les vols initialement réservés", a décrit le propriétaire de l'équipe Red Bull-KTM, Aki Ajo.

"Cela devient passionnant", a également déclaré le propriétaire de l'équipe Liqui Moly-Husqvarna.Moto3, Peter Öttl. "Mon vol pour New Delhi part aujourd'hui à 16h50, je n'ai pas encore reçu de visa. Ça va être passionnant".

Jens Hainbach, vice-président Road Racing chez Pierer Mobility AG avec les marques KTM, GASGAS et Husqvarna : "Nous n'avons pas encore tous reçu de visa électronique. Il s'agit en tout de 50 personnes qui doivent partir demain de différents sites en Europe, répartis sur toute la journée. On nous a dit que les visas seraient envoyés à partir de 24 heures avant le départ".

SPEEDWEEK.com s'est renseigné ce matin auprès des responsables de Dorna sur cette situation précaire. "L'agence de visas en Inde est un désastre. Nous devons maintenant délivrer tous les visas à la main, l'un après l'autre", nous a dit un fonctionnaire qui souhaite rester anonyme.

Il s'agit au total d'environ 2000 autorisations d'entrée pour le Grand Prix IndianOil sur le Buddh International Circuit à Greater Noida près de New Delhi.

Comme l'Inde, avec ses quelque 1,4 milliard d'habitants, fait partie des marchés émergents et représente un marché d'avenir pour tous les constructeurs de motos, le nouveau site du GP a été salué par toutes les usines. Dorna a conclu un contrat de cinq ans avec les autorités compétentes et le promoteur local, avec une option pour cinq années supplémentaires.

Pour les équipes et les reporters, le voyage à New Delhi se transforme en voyage d'aventure. En effet, les participants allemands ne sont pas les seuls à s'inquiéter pour leur santé en raison de la contamination des aliments.

De plus, l'Inde vient de décréter un lockdown - suite à une épidémie de virus Nipah. Nous connaissons les scènes de l'époque de la pandémie du coronavirus : interdiction de se réunir et écoles fermées. Après le décès de deux personnes suite à une infection par le virus Nipah, le gouvernement indien a décrété le lockdown dans la région du Kerala. Cet agent pathogène provoque de dangereuses inflammations cérébrales. Heureusement, la région touchée est située à 2600 km du circuit Buddh.

"Pour Pierer Mobility, un Grand Prix en Inde est plus important que quatre en Espagne et deux en Italie", expliquait Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration de Pierer, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com en novembre 2022. "Nous souhaitons également plus d'événements GP en Amérique du Sud.

Après ce week-end, la Dorna, les équipes, les constructeurs feront probablement le point et se demanderont si le MotoGP reviendra en 2024 sur ce circuit aux infrastructures grandioses.