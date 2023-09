India: disastro del visto, i membri del team perdono i voli

Gli ostacoli burocratici del GP di motociclismo in India superano ogni timore. Peter Öttl, ad esempio, non ha ancora ricevuto il visto elettronico a sei ore dalla partenza.

Era chiaro fin dall'inizio che il primo GP di Indian Motorcycle al Buddh International Circuit sarebbe stato una sfida enorme per il promotore del Campionato del Mondo Dorna, l'associazione dei team IRTA e le squadre coinvolte. Burocrazia, restrizioni doganali, ostacoli da parte delle autorità fiscali, fregature negli hotel e nei servizi navetta, la ricostruzione tardiva di curve pericolose e molti altri problemi hanno fatto pensare a team e piloti che l'evento sarebbe stato cancellato all'ultimo minuto. "Potremmo andare lì, poi il Gran Premio sarà cancellato all'ultimo minuto", ha ipotizzato un insider già durante il GP di Misano dello scorso fine settimana.

I funzionari della Dorna erano stati avvertiti dal boss della Formula 1 Stefano Domenicali. Perché la Formula 1 è stata ospite del Buddh International Circuit dal 2011 al 2013 - e non vi è più tornata a causa di problemi fiscali e doganali. L'ex promotore italiano del campionato mondiale Superbike Flammini aveva un contratto firmato con gli indiani - ma non vi è mai apparso a causa delle numerose incongruenze.

Da giorni i team lamentano visti per l'India rilasciati in ritardo o non rilasciati affatto, ma senza i quali le compagnie aeree non lasciano salire a bordo i viaggiatori. Questo sabato mattina, SPEEDWEEK.com ha sentito i primi malcapitati dopo il servizio di ieri. "Stiamo ancora aspettando alcuni visti per l'India. Alcuni membri del team non sono quindi potuti partire con i voli che avevano inizialmente prenotato", ha descritto il proprietario del team Red Bull-KTM Aki Ajo.

"Sarà emozionante", ha dichiarato il proprietario del team Liqui Moly-Husqvarna.Moto3 Peter Öttl. "Il mio volo per Nuova Delhi parte oggi alle 16.50, non ho ancora ricevuto il visto. Sarà emozionante".

Jens Hainbach, Vice Presidente Road Racing di Pierer Mobility AG con i marchi KTM, GASGAS e Husqvarna: "Tutti noi non abbiamo ancora il visto elettronico. Stiamo parlando di un totale di 50 persone che dovrebbero partire da varie località europee domani nel corso della giornata. Ci è stato detto che i visti dovrebbero essere inviati 24 ore prima della partenza".

SPEEDWEEK.com si è informato questa mattina con i funzionari della Dorna sulla situazione precaria. "L'agenzia per i visti in India è un disastro. Ora dobbiamo rilasciare tutti i visti uno per uno a mano", ci ha detto un funzionario che desidera rimanere anonimo.

In gioco c'è un totale di circa 2.000 permessi d'ingresso per il Gran Premio IndianOil al Buddh International Circuit di Greater Noida, vicino a Nuova Delhi.

Poiché l'India, con una popolazione di circa 1,4 miliardi di abitanti, è uno dei mercati emergenti e un mercato futuro per tutti i produttori di moto, la nuova sede del GP è stata accolta con favore da tutte le fabbriche. Dorna ha firmato un contratto con le autorità competenti e il promotore locale per cinque anni con un'opzione per altri cinque.

Per i team e i giornalisti, il viaggio a Nuova Delhi si sta rivelando un'avventura. Infatti, non sono solo i partecipanti tedeschi a essere preoccupati per il cibo contaminato.

Inoltre, l'India ha imposto una serrata, dopo un'epidemia di virus Nipah. Conosciamo le scene dei tempi della pandemia di coronavirus: divieti di assemblea e scuole chiuse. Dopo che due persone sono morte a causa di un'infezione da virus Nipah, il governo indiano ha dichiarato la chiusura nella regione del Kerala. Questo agente patogeno causa pericolose infezioni cerebrali. Fortunatamente, la regione colpita è a 2600 km di distanza dal Buddh Circuit.

"Per Pierer Mobility, un Gran Premio in India è più importante di quattro in Spagna e due in Italia", ha dichiarato il CEO di Pierer Hubert Trunkenpolz a SPEEDWEEK.com nel novembre 2022. "Vorremmo anche avere più GP in Sud America.

Dopo questo fine settimana, Dorna, i team e i costruttori faranno il punto della situazione e valuteranno se la MotoGP tornerà su questo circuito con le sue magnifiche infrastrutture nel 2024.