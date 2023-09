Taka Nakagami: ¿Qué frena a las marcas japonesas?

Un vistazo a la clasificación del Campeonato del Mundo deja claro hasta qué punto los fabricantes japoneses se han quedado rezagados respecto a la competencia europea: En el top 10 del Campeonato del Mundo de MotoGP hay actualmente seis pilotos de Ducati y los dos pilotos oficiales de Red Bull KTM Factory y Aprilia Racing.

El primer representante de una marca japonesa es la estrella de Yamaha Fabio Quartararo, en undécima posición. Ganador del título en 2021 y subcampeón el año pasado, el francés se encuentra ahora a 198 puntos del líder del Mundial, Pecco Bagnaia.

Alex Rins, de baja desde su caída en el sprint de Mugello el pasado 10 de junio por una doble fractura de tibia y peroné, sigue siendo el piloto de Honda mejor situado, 15º, gracias a su excelente fin de semana en Austin. Su compañero de equipo en el LCR, Takaaki Nakagami, tiene doce puntos menos en su cuenta, en 17ª posición.

Comentando el enfoque de sus compatriotas japoneses, que se están quedando atrás en el ritmo de desarrollo, el piloto de Chiba, de 31 años, dijo: "No sé si es el sistema en Japón o la empresa o la mentalidad japonesa, no estoy seguro. Pero si lo comparamos con el estilo europeo, Ducati y KTM, por ejemplo, son mucho, mucho más rápidas. Eso está claro. Pero estamos empujando, porque así estamos al final del pelotón".

Precisamente, la falta de "agarre en los bordes" fue otro de los puntos débiles que "Taka" señaló como urgente en el prototipo de la RC213V de 2024cc. "Es un momento realmente difícil, tenemos que mejorar y para ello necesitamos algunas cosas. Estamos empujando, pero la primera prioridad [para los ingenieros japoneses] es siempre la seguridad. Por ejemplo, si no están seguros de cuántos kilómetros después puede romperse una pieza, no la llevan. Si hay un signo de interrogación, no pueden traerla a la pista. Eso hace que se tarde más. Sólo cuando sepan que una pieza está bien después de tantos kilómetros, la llevarán. Pero eso puede llevar tiempo: un mes, dos meses...".

Al menos HRC trajo nuevos ingenieros a la pista. Nakagami también distinguió caras nuevas en su box de LCR en el test de Misano. Pero no conoció más detalles: "Hay mucha gente aquí y algunas caras son nuevas. No sé los nombres, pero conozco al ingeniero, una especie de jefe de proyecto, del pasado en HRC".

Al menos, Taka tiene la sensación de que Honda también le escucha más como piloto del equipo cliente en el trabajo de desarrollo. "Se parece un poco a eso, sí", confirmó. "También tuve la oportunidad de probar la nueva moto en el test de Misano. Puede que no fuera como Marc, pero bastante gente entró en mi box después de mis primeras vueltas."

Alex Rins, que dejará LCR por el equipo oficial Yamaha tras sólo una temporada, se quejó de la falta de apoyo a pesar de ganar en Austin. "Creo que la razón es que no somos un equipo de fábrica", indicó Nakagami al respecto. "Alex venía del equipo de fábrica de Suzuki, después de todo, y por supuesto que es diferente. Pero yo sólo lo conozco en el equipo satélite de LCR, así que para mí no es un gran choque. Cuando veo a 20 personas alrededor de otros pilotos, es una locura".

Test del lunes en Misano, tiempos combinados (11 de septiembre):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.234 seg.

3º Binder, KTM, + 0.552

4º Martin, Ducati, + 0.566

5º Miller, KTM, + 0.573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0.630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0.699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.779

12º Nakagami, Honda, + 0.832

13º Zarco, Ducati, + 0.890

14º Marc Márquez, Honda, + 0.973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1.084

16º Mir, Honda, + 1.084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18º Bradl, Honda, + 1.544

Resultados MotoGP, Misano (10 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn en 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3.812

4º Pedrosa, KTM, + 4.481

5º Viñales, Aprilia, + 10.510

6º Oliveira, Aprilia, + 12.274

7º Marc Márquez, Honda, + 13.576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9º Marini, Ducati, + 14.982

10º Zarco, Ducati, + 15.484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13º Quartararo, Yamaha, + 15.898

14º Binder, KTM, + 23.778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18º Bradl, Honda, + 35.330

19º Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 vueltas detrás

- Mir, Honda, 17 vueltas detrás

- Miller, KTM, 18 vueltas

- Pirro, Ducati, 18 vueltas detrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:58.785 mins.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.445 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 4.582

4º Pedrosa, KTM, + 4.772

5º Binder, KTM, + 4.931

6º Viñales, Aprilia, + 6.062

7º Marini, Ducati, + 6.519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13.788

13º Quartararo, Yamaha, + 14.243

14º Zarco*, Ducati, + 14.154

15º Miller, KTM, + 17.421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20º Pirro, Ducati, + 21.454

21º Nakagami, Honda, + 21.962

22º Bradl**, Honda, + 23.672

23º Mir**, Honda, + 36.100



*= un puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (en lugar de vuelta larga al final de la carrera por infracción de "límites de pista")

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 283 puntos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Gianluca 47. 17. Di Gianluca 47. 18. Di Gianluca 47. 19. Di Gianluca 48. 20. Di Gianluca 49. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.