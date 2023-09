Taka Nakagami : ce qui freine les marques japonaises

Un coup d'œil sur le tableau du championnat du monde montre clairement à quel point les constructeurs japonais ont pris du retard par rapport à leurs concurrents européens : Dans le top 10 du championnat du monde MotoGP, on trouve actuellement six pilotes Ducati et les deux pilotes d'usine de Red Bull KTM Factory et Aprilia Racing.

Le premier représentant d'une marque japonaise est la star Yamaha Fabio Quartararo, qui occupe la onzième place. Titré en 2021 et encore vice-champion du monde l'an dernier, le Français accuse désormais 198 points de retard sur le leader du championnat Pecco Bagnaia.

Alex Rins, qui est au repos depuis sa chute lors du sprint du Mugello le 10 juin en raison d'une double fracture du tibia et du péroné, est toujours le pilote Honda le mieux placé (15e) grâce à son excellent week-end à Austin. Son coéquipier du LCR Takaaki Nakagami, 17e au championnat du monde, compte douze points de moins.

Concernant l'approche de ses compatriotes japonais, qui sont à la traîne en matière de rythme de développement, le pilote de 31 ans originaire de Chiba a déclaré : "Je ne sais pas si c'est le système au Japon ou de l'entreprise ou la mentalité japonaise, je ne suis pas sûr. Mais si nous le comparons au style européen, Ducati et KTM, par exemple, sont beaucoup, beaucoup plus rapides. C'est clair. Mais nous mettons la pression, car c'est ainsi que nous sommes en queue de peloton".

C'est justement le manque de "edge grip", c'est-à-dire d'adhérence latérale, que "Taka" a également identifié comme point faible à traiter d'urgence sur le prototype de la 2024 RC213V. "C'est un moment vraiment difficile, nous devons nous améliorer et pour cela nous avons besoin de certaines choses. Nous poussons, mais la première priorité [pour les ingénieurs japonais] est toujours la sécurité. Par exemple, s'ils ne savent pas au bout de combien de kilomètres une pièce pourrait se casser, ils ne l'apporteront pas. S'il y a un point d'interrogation, ils ne peuvent pas l'amener sur la piste. Cela prend donc plus de temps. Ce n'est que lorsqu'ils savent qu'une pièce est en bon état après tant et tant de kilomètres qu'ils l'apportent. Mais cela peut prendre un mois, deux mois...".

Au moins, le HRC a amené de nouveaux ingénieurs sur le circuit. Nakagami a également remarqué de nouveaux visages dans son box LCR lors du test de Misano. Mais il n'a pas pu en dire plus : "Il y a beaucoup de gens ici et certains visages sont nouveaux. Je ne connais pas les noms, mais je connais l'ingénieur, une sorte de chef de projet, pour avoir travaillé chez HRC par le passé".

Au moins, Taka a le sentiment que Honda l'écoute aussi davantage dans le travail de développement en tant que pilote du team client. "On le dirait un peu, oui", confirme-t-il. "J'ai aussi eu l'occasion de tester la nouvelle moto lors du test de Misano. Ce n'était peut-être pas comme Marc, mais pas mal de gens sont venus dans mon box après mes premiers tours".

Alex Rins, qui quittera le LCR pour l'équipe d'usine Yamaha après une seule saison, s'est plaint d'un manque de soutien malgré sa victoire à Austin. "Je pense que la raison en est que nous ne sommes pas une équipe d'usine", a déclaré Nakagami à ce sujet. "Alex est venu de l'équipe d'usine Suzuki et bien sûr, c'est différent. Mais je ne connais que l'équipe satellite de LCR, ce n'est donc pas un grand choc pour moi. Quand je vois qu'il y a 20 personnes autour des autres pilotes, c'est fou".

Test du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.