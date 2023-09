Taka Nakagami: Cosa rallenta i marchi giapponesi?

Honda è in ritardo rispetto ai produttori europei di MotoGP in termini di velocità di sviluppo. Il pilota del team LCR-Idemitsu Takaaki Nakagami spiega l'approccio dal punto di vista giapponese.

Uno sguardo alla classifica del campionato mondiale rende evidente quanto le case giapponesi siano rimaste indietro rispetto alla concorrenza europea: Nella top 10 del Campionato del Mondo MotoGP ci sono attualmente sei piloti Ducati ed entrambi i piloti ufficiali di Red Bull KTM Factory e Aprilia Racing.

Il primo rappresentante di un marchio giapponese è la stella della Yamaha Fabio Quartararo, all'undicesimo posto. Vincitore del titolo 2021 e secondo classificato lo scorso anno, il francese è ora a 198 punti dal leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia.

Alex Rins, che è fuori dalla caduta nello sprint del Mugello del 10 giugno a causa di una doppia frattura di tibia e perone, è ancora il pilota Honda meglio piazzato, al 15° posto, grazie all'eccezionale weekend di Austin. Il suo compagno di squadra LCR, Takaaki Nakagami, ha dodici punti in meno, in 17° posizione.

Commentando l'approccio dei suoi connazionali giapponesi, che sono in ritardo nel ritmo di sviluppo, il 31enne di Chiba ha detto: "Non so se è il sistema in Giappone, l'azienda o la mentalità giapponese, non sono sicuro. Ma se facciamo un confronto con lo stile europeo, Ducati e KTM, per esempio, sono molto, molto più veloci. Questo è chiaro. Ma noi stiamo spingendo, perché è così che siamo in fondo al gruppo".

Proprio la mancanza di "edge grip" è stata identificata da "Taka" come un punto debole da affrontare con urgenza sul prototipo della RC213V da 2024 cc."È un momento davvero difficile, dobbiamo migliorare e abbiamo bisogno di alcune cose per farlo. Stiamo spingendo, ma la priorità assoluta [per gli ingegneri giapponesi] è sempre la sicurezza. Per esempio, se non sono sicuri di quanti chilometri potrebbero rompere un pezzo, non lo porteranno. Se c'è un punto interrogativo, non possono portarlo in pista. Questo allunga i tempi. Solo quando sanno che un pezzo è a posto dopo un certo numero di chilometri, lo porteranno. Ma questo può richiedere tempo: un mese, due mesi...".

Almeno HRC ha portato in pista nuovi ingegneri. Anche Nakagami ha notato nuovi volti nel suo box LCR durante i test di Misano. Ma non conosce ulteriori dettagli: "Ci sono molte persone qui e alcune facce sono nuove. Non conosco i nomi, ma conosco l'ingegnere, una specie di project manager, dal passato in HRC".

Almeno Taka ha la sensazione che la Honda lo stia ascoltando di più come pilota di un team cliente nel lavoro di sviluppo. "Sembra un po' così, sì", ha confermato. "Ho anche avuto l'opportunità di provare la nuova moto al test di Misano. Forse non era come Marc, ma un bel po' di gente è venuta nel mio box dopo i primi giri".

Alex Rins, che lascerà la LCR per il team Yamaha dopo una sola stagione, ha lamentato una mancanza di supporto nonostante la vittoria di Austin. "Credo che il motivo sia che non siamo un team Factory", ha detto Nakagami a questo proposito. "Alex proviene dal team Suzuki, dopo tutto, e naturalmente è diverso. Ma io lo conosco solo nel team satellite di LCR, quindi per me non è un grande shock. Quando vedo 20 persone in piedi intorno ad altri piloti, è pazzesco".

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36,100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.