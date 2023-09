Taka Nakagami: O que está a atrasar as marcas japonesas?

Um olhar sobre a classificação do campeonato mundial torna claro o quanto os fabricantes japoneses ficaram para trás em relação à concorrência da Europa: No top 10 do Campeonato do Mundo de MotoGP estão atualmente seis pilotos da Ducati e os dois pilotos de fábrica da Red Bull KTM Factory e da Aprilia Racing.

O primeiro representante de uma marca japonesa é a estrela da Yamaha, Fabio Quartararo, em décimo primeiro lugar. Vencedor do título de 2021 e vice-campeão do ano passado, o francês está agora a 198 pontos do líder do campeonato mundial Pecco Bagnaia.

Alex Rins, que está de fora desde a queda no sprint de Mugello em 10 de junho devido a uma dupla fratura da tíbia e do perónio, continua a ser o piloto Honda mais bem colocado em 15º lugar, graças ao seu excelente fim de semana em Austin. O seu companheiro de equipa na LCR, Takaaki Nakagami, tem menos doze pontos no 17º lugar.

Comentando a abordagem dos seus compatriotas japoneses, que estão a ficar para trás no ritmo de desenvolvimento, o piloto de 31 anos de Chiba disse: "Não sei se é o sistema no Japão ou a empresa ou a mentalidade japonesa, não tenho a certeza. Mas se compararmos com o estilo europeu, a Ducati e a KTM, por exemplo, são muito, muito mais rápidas. Isso é claro. Mas estamos a pressionar, porque é assim que estamos no fim do pelotão".

Foiprecisamente a falta de "edge grip" que "Taka" também identificou como um ponto fraco a ser urgentemente resolvido no protótipo da RC213V de 2024cc. "É um momento muito difícil, precisamos de melhorar e precisamos de algumas coisas para o fazer. Estamos a fazer esforços, mas a primeira prioridade [para os engenheiros japoneses] é sempre a segurança. Por exemplo, se não tiverem a certeza ao fim de quantos quilómetros uma peça pode partir, não a trazem. Se houver um ponto de interrogação, não a podem levar para a pista. Isso faz com que demore mais tempo. Só quando sabem que uma peça está boa ao fim de tantos e tantos quilómetros é que a trazem. Mas isso pode levar tempo - um mês, dois meses..."

Pelo menos a HRC trouxe novos engenheiros para a pista. Nakagami também viu novas caras na sua box da LCR no teste de Misano. Mas não sabe mais pormenores: "Há muitas pessoas aqui e algumas caras são novas. Não sei os nomes, mas conheço o engenheiro, uma espécie de gestor de projeto, do passado na HRC".

Pelo menos Taka sente que a Honda também o está a ouvir mais como piloto da equipa cliente no trabalho de desenvolvimento. "Parece um pouco isso, sim", confirmou. "Também tive a oportunidade de testar a nova moto no teste de Misano. Pode não ter sido como Marc, mas muitas pessoas foram à minha box depois das minhas primeiras voltas."

Alex Rins, que vai deixar a LCR para a equipa Yamaha de fábrica após apenas uma época, queixou-se da falta de apoio apesar de ter vencido em Austin. "Penso que a razão é que não somos uma equipa de fábrica," indicou Nakagami sobre o assunto. "O Alex veio da equipa de fábrica da Suzuki, afinal, e é claro que é diferente. Mas eu só o conheço na equipa satélite da LCR, por isso para mim não é um grande choque. Quando vejo 20 pessoas à volta dos outros pilotos, é uma loucura."

Teste de segunda-feira em Misano, tempos combinados (11 de setembro):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,234 seg.

3º Binder, KTM, + 0,552

4º Martin, Ducati, + 0,566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0,630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12º Nakagami, Honda, + 0,832

13º Zarco, Ducati, + 0,890

14º Marc Márquez, Honda, + 0,973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16º Mir, Honda, + 1,084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18º Bradl, Honda, + 1,544

Resultados MotoGP, Misano (10 setembro):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn em 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3,812

4º Pedrosa, KTM, + 4,481

5º Viñales, Aprilia, + 10,510

6º Oliveira, Aprilia, + 12,274

7º Marc Márquez, Honda, + 13,576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9º Marini, Ducati, + 14,982

10º Zarco, Ducati, + 15,484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13º Quartararo, Yamaha, + 15,898

14º Binder, KTM, + 23,778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18º Bradl, Honda, + 35,330

19º Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 voltas abaixo

- Mir, Honda, 17 voltas atrás

- Miller, KTM, 18 voltas atrás

- Pirro, Ducati, 18 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 setembro):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:58.785 minutos.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,445 s

3º Bagnaia, Ducati, + 4,582

4º Pedrosa, KTM, + 4,772

5º Binder, KTM, + 4,931

6º Viñales, Aprilia, + 6,062

7º Marini, Ducati, + 6,519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13,788

13º Quartararo, Yamaha, + 14,243

14º Zarco*, Ducati, + 14,154

15º Miller, KTM, + 17,421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20º Pirro, Ducati, + 21,454

21º Nakagami, Honda, + 21,962

22º Bradl**, Honda, + 23,672

23º Mir**, Honda, + 36,100



*= um lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (em vez de uma volta longa no final da corrida devido a uma infração aos "limites da pista")

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.