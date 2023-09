Marco Bezzecchi avant le GP d'Inde : "Je me sens mieux".

Marco Bezzecchi s'est foulé le pouce gauche lors du crash de départ à Barcelone. Les séquelles ont gêné le protégé de Mooney-VR46 à Misano, mais il a tout de même conquis deux deuxièmes places au sprint et sur la distance complète du GP devant son public. Mais "Bez" n'a pas participé au test du lundi suivant.

Avant le GP d'Inde, qui marque le début d'une tournée asiatique de sept étapes, le troisième du championnat du monde a assuré : "J'ai profité de ces jours pour me remettre au mieux de ma blessure à la main. Je me sens mieux et je suis motivé", a-t-il souligné.

"Misano a été un grand week-end, nous avons été très solides et nous sommes montés sur le podium dans les deux courses", a déclaré l'Italien de 24 ans en revenant sur sa course à domicile. Mais toute son attention se porte désormais sur la première MotoGP du Buddh International Circuit. "L'Inde sera une première pour tout le monde, il y aura beaucoup à faire et à comprendre, du tracé et de l'état de l'asphalte au choix des pneus et aux températures. Nous allons travailler dur pour partir du bon pied dès le début".

Dernièrement, à Misano, les pilotes MotoGP avaient été rassurés une fois de plus sur le fait que le circuit de Greater Noida, près de Delhi, qui leur était inconnu et qui avait été conçu à l'origine par Herman Tilke pour la Formule 1, avait été adouci et remplissait toutes les conditions nécessaires pour un Grand Prix moto.

"Nous en avons un peu parlé à la Safety Commission et avons regardé quelques vidéos du circuit, notamment en ce qui concerne les normes de sécurité", a rapporté Bez. "La piste semble très belle. Bien sûr, il y avait encore quelques travaux à faire, mais je suis curieux. C'est toujours agréable d'arriver sur un nouveau circuit. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes tous dans le même bateau. Nous allons donc tous donner le maximum. Comme toujours, je vais tout donner et j'espère prendre du plaisir et faire une belle course".

Ce que l'on sait : la longueur actuelle du circuit BIC (Buddh International Circuit) s'étend sur 5,010 km, la ligne droite la plus longue étant de 1220 mètres. Le tracé est décrit comme rapide et fluide, avec huit virages à droite et cinq virages à gauche.

Afin de mieux s'adapter à ce nouveau tracé, toutes les catégories auront droit à plus de minutes d'entraînement le vendredi. Ainsi, la FP1 du MotoGP et la séance d'essais chronométrés décisive pour l'accès direct à la Q2 dureront chacune 70 minutes(voir le calendrier complet). À condition, bien sûr, que tous les membres de l'équipe et les pilotes arrivent en Inde avec suffisamment d'avance, malgré les problèmes de visa.

Tests du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.