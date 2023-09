Marco Bezzecchi prima del GP dell'India: "Mi sento meglio".

Marco Bezzecchi si è slogato il pollice sinistro alla partenza di Barcellona. Il pupillo del Mooney VR46 ha dovuto fare i conti con i postumi della distorsione a Misano, ma è riuscito comunque a conquistare due secondi posti in volata e sull'intera distanza del GP davanti al pubblico di casa. Tuttavia, "Bez" ha saltato il successivo test del lunedì.

Prima del GP d'India, preludio di un tour di sette tappe in Asia, il bronzo mondiale ha assicurato: "Ho usato questi giorni per recuperare al meglio dall'infortunio alla mano. Mi sento meglio e sono motivato", ha sottolineato.

"Misano è stato un grande fine settimana, siamo stati molto solidi e siamo saliti sul podio in entrambe le gare", ha detto il 24enne italiano ripensando alla sua gara di casa. Ma ora l'attenzione è tutta rivolta alla prima del MotoGP al Buddh International Circuit. "L'India sarà la prima volta per tutti, ci saranno molte cose da fare e da capire, dal tracciato alle condizioni dell'asfalto, dalla scelta dei pneumatici alle temperature. Lavoreremo sodo per partire subito bene".

L'ultima volta a Misano i piloti della MotoGP avevano ricevuto rassicurazioni sul fatto che la pista di Greater Noida, vicino a Delhi, originariamente progettata da Herman Tilke per la Formula Uno, era stata disinnescata e avrebbe soddisfatto tutti i requisiti necessari per un Gran Premio di motociclismo.

"In Commissione Sicurezza ne abbiamo parlato un po' e abbiamo guardato alcuni video della pista, anche in termini di standard di sicurezza", ha riferito Bez. "La pista sembra essere molto bella. Certo, c'è ancora del lavoro da fare, ma sono curioso. È sempre bello venire su una nuova pista. Non sarà facile, ma siamo tutti sulla stessa barca. Quindi daremo tutti il massimo. Io darò il massimo come sempre e spero di divertirmi e di fare una bella gara".

Cosa si sa: l'attuale tracciato del BIC (Buddh International Circuit) si estende per 5,010 km, con il rettilineo più lungo di 1220 metri. Il tracciato è descritto come veloce e scorrevole, con otto curve a destra e cinque a sinistra.

Per potersi adattare meglio alla pista, che è nuova per tutti, tutte le classi avranno a disposizione più minuti di prove il venerdì. La FP1 della MotoGP e la sessione di prove cronometrate, che deciderà l'accesso diretto alla Q2, avranno entrambe una durata di 70 minuti(per l'orario completo). Sempre che, ovviamente, tutti i membri delle squadre e i piloti arrivino in India con sufficiente tempo a disposizione, nonostante i problemi di visto.

