Nuovo programma per il ritorno del GP d'Ungheria

L'idea non è nuova: già anni fa si pensava di organizzare un weekend di MotoGP al Balatonring, ma l'impianto non è mai stato completato. La spinta successiva è arrivata nel 2019, quando Dorna ha firmato un memorandum d'intesa con il governo ungherese per ospitare un evento di MotoGP in un nuovo circuito nella parte orientale del Paese a partire dal 2022.

Nel marzo 2021 si è parlato del 2023: In occasione di una presentazione a Budapest, alla presenza del CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta, si era parlato di un nuovo circuito vicino alla seconda città ungherese, Debrecen. Anche questo progetto non è diventato realtà.

Invece, nel maggio di quest'anno è stato inaugurato il nuovo Balaton Park Circuit, in vista del lago Balaton, a circa 95 chilometri a sud-ovest della capitale Budapest. Nel 2024 è prevista la disputa del Campionato mondiale Superbike. Ma questo primo nuovo circuito permanente in Europa centrale e occidentale dall'apertura dell'Autodromo dell'Algarve nel 2008 potrebbe presto diventare un problema anche per il Campionato del Mondo MotoGP.

Lo ha annunciato questa settimana la Dorna: In collaborazione con la "Hungarian Motorsport and Green Mobility Development Agency", in breve HUMDA, sta esaminando due possibili sedi in Ungheria per il prossimo futuro. Insieme stanno lavorando all'omologazione dell'Hungaroring e del nuovo Balaton Park Circuit.

Secondo il sito ufficiale motogp.com, l'obiettivo dichiarato della collaborazione è quello di includere il Balaton Park nel calendario del campionato mondiale Superbike del 2024 e di fornire una sede sostitutiva per il campionato mondiale MotoGP. A partire dal 2025, l'Hungaroring accoglierà quindi la "classe regina" su due ruote accanto alla Formula 1.

Solo due Gran Premi di motociclismo si sono svolti in terra ungherese: nel 1990 e nel 1992 all'Hungaroring.