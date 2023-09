Novo calendário para o regresso do GP da Hungria

A última vez que o Hungaroring acolheu um GP da Hungria do Campeonato do Mundo de Motociclismo foi em 1992. Agora, a Dorna está novamente a tentar trazer o MotoGP de volta ao país da Europa Central.

A ideia não é nova: há anos, já havia a ideia de realizar um fim de semana de MotoGP no Balatonring, mas a instalação nunca foi concluída. O impulso seguinte veio em 2019, quando a Dorna assinou um memorando de entendimento com o governo húngaro para acolher um evento de MotoGP num novo circuito no leste do país a partir de 2022.

Em março de 2021, falou-se de 2023: Numa apresentação em Budapeste, na presença do CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, foi apontada uma nova pista perto da segunda maior cidade da Hungria, Debrecen. Este projeto também não se tornou realidade.

Em vez disso, o novo Circuito do Parque Balaton foi inaugurado em maio deste ano, com vista para o Lago Balaton, a cerca de 95 quilómetros a sudoeste da capital Budapeste. Em 2024, o Campeonato do Mundo de Superbike está planeado para este local. Mas este primeiro novo circuito permanente na Europa Central e Ocidental desde a abertura do Autódromo do Algarve, em 2008, poderá em breve tornar-se um problema também para o Campeonato do Mundo de MotoGP.

A Dorna anunciou esta semana: Em cooperação com a "Hungarian Motorsport and Green Mobility Development Agency", abreviadamente HUMDA, estão a analisar dois possíveis locais na Hungria para um futuro próximo. Em conjunto, estão a trabalhar na homologação do Hungaroring e do novo Circuito de Balaton Park.

De acordo com o site oficial motogp.com, o objetivo declarado da colaboração é incluir o Balaton Park no calendário do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 e fornecer um local de substituição para o Campeonato do Mundo de MotoGP. A partir de 2025, o Hungaroring acolherá então a "categoria rainha" das duas rodas, a par da Fórmula 1.

Apenas dois Grandes Prémios de motociclismo se realizaram em solo húngaro: em 1990 e 1992, no Hungaroring.