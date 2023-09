Scandale : Marc Márquez aussi sans visa indien

Il est impossible de dire avec certitude combien de personnes, parmi les quelque 2000 du paddock du GP, n'ont pas pu prendre l'avion jusqu'à présent pour se rendre au GP de moto d'Inde à New Delhi. Mais de plus en plus de pilotes et de membres de l'équipe se manifestent, parfois sur les médias sociaux, et font état de l'absence d'autorisations électroniques de voyage (ETA).

Même Marc Márquez n'a pas pu embarquer sur son vol aujourd'hui à Madrid parce que son e-visa n'est pas arrivé - comme pour environ 30 autres collaborateurs du HRC. Les pilotes Red Bull-KTM-Tech3 Daniel Holgado (il est leader du championnat du monde !) et son coéquipier Filippo Farioli sont également bloqués. Et depuis l'Allemagne, plusieurs membres de l'équipe Liqui-Moly-Husqvarna sont bloqués sans visa, dont le pilote Moto2 Lukas Tulovic.

Hervé Poncharal, président de l'association des teams IRTA et propriétaire du team GASGAS Tech3 MotoGP et de l'écurie Red Bull-KTM Moto3, a pris l'air aujourd'hui à Paris, et ce à double titre. D'une part, il a pu s'envoler en tant que détenteur d'un visa valable, d'autre part, il a annoncé : "14 personnes de mon équipe ont dû rester au sol. Comme elles ne pouvaient pas présenter de visa, elles n'ont pas été autorisées à monter dans l'avion. Toute mon équipe Moto3 a été groundée, y compris les pilotes".

En 2022, en Argentine, les essais du vendredi ont été annulés parce qu'en raison de la guerre en Ukraine, le fret est arrivé en retard à Termas de Río Hondo en provenance de Manadalika (Indonésie).

Mais le circuit de Buddh est nouveau pour tous les pilotes, c'est pourquoi les entraînements ont été prolongés jusqu'à 70 minutes par session. Personne ne veut imaginer à quel point les pilotes seraient mal préparés pour les qualifications du samedi si les entraînements du vendredi devaient être annulés, soit parce que certains pilotes ne sont pas présents, soit parce que les mécaniciens ne peuvent pas vider les caisses de fret, ranger les boxes et réviser les motos du GP de Misano.

Marc Márquez reste serein. "J'ai maintenant le temps de faire quelques tours de VTT", a posté le pilote d'usine Repsol Honda.

Actuellement, il n'y a guère d'équipe GP qui soit déjà au complet en direction du GP d'Inde.

Chez HRC, environ 30 collaborateurs n'ont jusqu'à présent pas pu prendre l'avion depuis l'Europe, chez KTM 26. Ce ne sont que deux exemples.

L'agence Fairstreet Sports, choisie par l'organisateur indien, est complètement dépassée et défaillante. Les demandes de visa doivent désormais être effectuées à la main et une par une - avec l'aide active des collaborateurs de Dorna en Inde. Chez Liqui Moly, par exemple, Susanna Sola a obtenu deux visas en même temps, tandis que les photos d'autres ETA étaient inversées.

"Je ne peux pas décrire à quel point je suis en colère", a déclaré un propriétaire d'équipe renommé.

Et qui va payer les frais de changement de vol ? "Bonne question", a répondu un manager d'équipe. "Cela fera sans doute l'objet de vives discussions en Inde...".

La situation n'est pas différente pour les reporters de la télévision, de la presse écrite et en ligne, ainsi que pour les photographes. "Environ un tiers des journalistes ont obtenu un visa jusqu'à présent", a-t-on appris aujourd'hui au sein de l'India Media Group.

A 12h15, Stefan Bradl a contacté SPEEDWEEK.com. "J'ai l'impression d'être seul dans l'avion pour New Delhi", nous a confié le Bavarois qui disputera les deux prochains Grand Prix pour Alex Rins chez LCR-Honda et qui partira de Munich à 14h00.