Scandalo: anche Marc Márquez senza visto per l'India

Non si può dire con certezza quante delle circa 2000 persone del paddock del GP non siano riuscite a prendere il volo per il GP dell'India a Nuova Delhi. Ma sempre più piloti e membri delle squadre si stanno facendo avanti, alcuni sui social media, per segnalare la mancanza di autorizzazioni elettroniche di viaggio (ETA).

Anche Marc Márquez non ha potuto imbarcarsi oggi sul suo volo a Madrid perché il suo visto elettronico non è arrivato, come per circa 30 altri dipendenti HRC. Anche i piloti della Red Bull KTM Tech3 Daniel Holgado (è il leader del Mondiale!) e il suo compagno di squadra Filippo Farioli sono rimasti bloccati. E dalla Germania sono rimasti bloccati senza visto alcuni membri del team Liqui-Moly Husqvarna, tra cui il pilota della Moto2 Lukas Tulovic.

Hervé Poncharal, presidente dell'associazione dei team IRTA e proprietario del team GASGAS Tech3-MotoGP e della squadra Red Bull-KTM-Moto3, è intervenuto oggi a Parigi in due modi. Da un lato, ha potuto volare via in quanto titolare di un visto valido, dall'altro ha riferito: "14 persone del mio team sono dovute rimanere a terra. Non potendo esibire un visto, non sono stati autorizzati a salire sull'aereo. Tutta la mia squadra Moto3 è rimasta a terra, compresi i piloti".

Nel 2022, le prove del venerdì sono state annullate in Argentina a causa di un ritardo nell'arrivo delle merci a Termas de Río Hondo da Manadalika (Indonesia) a causa della guerra in Ucraina.

Ma il Circuito di Buddh è una novità per tutti i piloti, quindi le sessioni di prove sono state prolungate fino a 70 minuti per sessione. Nessuno vuole immaginare quanto sarebbero impreparati i piloti per le qualifiche di sabato se le prove di venerdì dovessero essere cancellate perché alcuni piloti non sono presenti o perché i meccanici non riescono a liberare i box, a sistemare i box e a revisionare le moto del GP di Misano.

Marc Márquez mantiene la calma. "Ora ho tempo per qualche giro con la mountain bike", ha scritto il pilota ufficiale Repsol Honda.

Al momento non c'è quasi nessuna squadra di GP che sia già completamente avviata verso il GP d'India.

Alla HRC, circa 30 dipendenti non hanno potuto prendere il volo dall'Europa, alla KTM 26. Questi sono solo due esempi.

L'agenzia scelta dall'organizzatore indiano, Fairstreet Sports, è completamente sovraccarica e sta fallendo completamente. Le richieste di visto devono essere fatte a mano e individualmente, con l'aiuto attivo dei dipendenti Dorna in India. A Liqui Moly, per esempio, Susanna Sola ha ottenuto due visti contemporaneamente, mentre in altri ETA le foto sono state confuse.

"Non riesco nemmeno a descrivere la mia rabbia", ha brontolato un noto proprietario di team.

E chi paga il costo dei cambi di volo? "Bella domanda", ha commentato un team manager. "Sono sicuro che in India se ne parlerà molto...".

La situazione non è diversa per i giornalisti e i fotografi di TV, stampa e online. "Circa un terzo dei giornalisti ha ottenuto il visto", si legge oggi su India Media Group.

Alle 12.15 Stefan Bradl ha contattato SPEEDWEEK.com. "Mi sento come se fossi seduto da solo sull'aereo per Nuova Delhi", ha detto a SPEEDWEEK.com il bavarese, che disputerà i prossimi due Gran Premi per Alex Rins alla LCR-Honda, decollata da Monaco alle 14.00.