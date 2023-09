Escândalo: Marc Márquez também sem visto para a Índia

Até Marc Márquez, o líder do Campeonato do Mundo de Moto3, Dani Holgado, e outros pilotos estão presos na Europa sem vistos antes do GP da Índia. Está a preparar-se um enorme desastre.

Não se pode dizer com certeza quantas das cerca de 2000 pessoas do paddock do GP não conseguiram até agora apanhar o voo para o GP da Índia de motociclismo em Nova Deli. Mas são cada vez mais os pilotos e membros das equipas que se apresentam, alguns nas redes sociais, para comunicar a falta de Autorizações Electrónicas de Viagem (ETA).

Até Marc Márquez não pôde embarcar hoje no seu voo em Madrid porque o seu visto eletrónico não chegou - tal como aconteceu com cerca de 30 outros funcionários da HRC. Os pilotos da Red Bull KTM Tech3, Daniel Holgado (que é o líder do Campeonato do Mundo!) e o seu colega de equipa Filippo Farioli também estão bloqueados. E da Alemanha, vários membros da equipa Liqui-Moly Husqvarna estão retidos sem vistos até agora, incluindo o piloto de Moto2 Lukas Tulovic.

Hervé Poncharal, presidente da associação de equipas IRTA e também proprietário da equipa GASGAS Tech3-MotoGP e da equipa de corridas Red Bull-KTM-Moto3, falou hoje em Paris de duas maneiras. Por um lado, pôde viajar de avião com um visto válido e, por outro, relatou: "14 pessoas da minha equipa tiveram de ficar em terra. Como não podiam apresentar um visto, não foram autorizados a entrar no avião. Toda a minha equipa de Moto3 ficou em terra, incluindo os pilotos".

Em 2022, os treinos de sexta-feira foram cancelados na Argentina porque a carga de Manadalika (Indonésia) atrasou-se a chegar a Termas de Río Hondo devido à guerra na Ucrânia.

Mas o Circuito de Buddh é novo para todos os pilotos, pelo que as sessões de treinos foram alargadas até 70 minutos por sessão. Ninguém quer imaginar o quão mal preparados estariam os pilotos para a qualificação de sábado se os treinos de sexta-feira tivessem de ser cancelados porque alguns pilotos não estão presentes ou porque os mecânicos não conseguem limpar as caixas de carga, arrumar as boxes e rever as motos do GP de Misano.

Marc Márquez mantém-se calmo. "Agora tenho tempo para dar umas voltas com a bicicleta de montanha", disse o piloto de fábrica da Repsol Honda.

Não há praticamente nenhuma equipa de GP neste momento que já esteja a caminho do GP da Índia.

Na HRC, cerca de 30 empregados não puderam até à data efetuar os voos da Europa, na KTM 26. Estes são apenas dois exemplos.

A agência escolhida pelo organizador indiano, a Fairstreet Sports, está completamente sobrecarregada e está a falhar completamente. Os pedidos de visto têm agora de ser feitos à mão e individualmente - com a ajuda ativa dos empregados da Dorna na Índia. Na Liqui Moly, por exemplo, Susanna Sola obteve dois vistos ao mesmo tempo e noutras ETAs as fotografias foram misturadas.

"Nem consigo descrever o quão zangado estou", resmungou um famoso proprietário de equipa.

E quem é que paga os custos das mudanças de voo? "Boa pergunta", diz um chefe de equipa. "Tenho a certeza que vai haver muita discussão sobre isso na Índia..."

A situação não é diferente para os repórteres e fotógrafos da televisão, da imprensa escrita e da Internet. "Até agora, cerca de um terço dos jornalistas já obtiveram vistos", escreve hoje o India Media Group.

Às 12h15, Stefan Bradl contactou o SPEEDWEEK.com. "Sinto-me como se estivesse sentado sozinho no avião para Nova Deli", disse o bávaro, que vai disputar os dois próximos Grandes Prémios ao lado de Alex Rins na LCR-Honda, ao SPEEDWEEK.com, que descolou de Munique às 14 horas.