Estreno de Buddh: ¿continuará Oliveira su serie?

Por primera vez, el pelotón de MotoGP se dirige al Circuito Internacional de Buddh (BIC), en Greater Noida, cerca de Nueva Delhi. Entre 2011 y 2013, el circuito diseñado por Hermann Tilke ya fue sede de la Fórmula 1, pero para los pilotos de moto GP, el trazado de ahora 5,010 km de longitud con ocho curvas a derechas y cinco a izquierdas es territorio nuevo.

Sin datos ni información sobre el circuito de años anteriores, el jefe del equipo RNF, Razlan Razali, espera una emocionante posición de salida. "Quien se adapte rápidamente a la pista tendrá una gran ventaja. Es una carrera abierta. No sabemos quién será el ganador, así que eso la hace aún más emocionante. Estoy impaciente, ¡va a ser genial!".

El malasio también destacó: "Me encanta la India. Es un país majestuoso y para nosotros como equipo y para MotoGP es estratégicamente muy bueno ir a la India, el país con la segunda mayor población del mundo y un enorme mercado de las dos ruedas".

El director del equipo, Wilco Zeelenberg, habló de algunas incógnitas en relación con el Circuito Internacional de Buddh: "No tenemos ni idea de las condiciones de adherencia que encontraremos ni de cómo se adaptará el trazado de la pista a nuestro paquete. Pero después de dos carreras muy buenas, confiamos en hacer un buen papel también en la India. Tenemos sesiones de entrenamientos más largas y más neumáticos disponibles de lo normal, así que todo será un poco diferente. Pero eso es válido para todos".

Una pista desconocida suena a buenos augurios para Miguel Oliveira. Después de todo, el piloto portugués ha salido victorioso en cada uno de los dos últimos estrenos de GP en un nuevo escenario del calendario de MotoGP: Portimão en 2020, aunque con la ventaja de correr en casa, y el lluvioso Mandalika en 2022, ambos con KTM.

Antes del primer GP de la India, el recién llegado RNF-Aprilia ha declarado: "La pista india será un reto en todos los sentidos: para nosotros los pilotos, las motos y el equipo. Creo que podemos hacer un buen trabajo. Estamos centrados en adaptarnos rápida y eficazmente", añadió el piloto de 28 años. "El objetivo sigue siendo obtener el mejor rendimiento posible de nuestra moto. Vamos a sumar puntos en las dos carreras".

Su compañero de equipo Raúl Fernández espera un fin de semana difícil para todos. "No tenemos mucho tiempo para conocer el circuito y hasta ahora no tenemos mucha información sobre él. También puede ser muy divertido porque, al final, todos estamos en igualdad de condiciones", añade el madrileño de 22 años, que recientemente subrayó su tendencia ascendente en Misano tras entrar directamente en la Q2 con un octavo puesto en la distancia completa. "Mi confianza y nuestro nivel son cada vez mejores, me siento más cómodo sobre la moto día a día y puedo atacar como quiero".

Test del lunes en Misano, tiempos combinados (11 de septiembre):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.234 seg.

3º Binder, KTM, + 0.552

4º Martin, Ducati, + 0.566

5º Miller, KTM, + 0.573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0.630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0.699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.779

12º Nakagami, Honda, + 0.832

13º Zarco, Ducati, + 0.890

14º Marc Márquez, Honda, + 0.973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1.084

16º Mir, Honda, + 1.084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18º Bradl, Honda, + 1.544

Resultados MotoGP, Misano (10 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn en 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3.812

4º Pedrosa, KTM, + 4.481

5º Viñales, Aprilia, + 10.510

6º Oliveira, Aprilia, + 12.274

7º Marc Márquez, Honda, + 13.576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9º Marini, Ducati, + 14.982

10º Zarco, Ducati, + 15.484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13º Quartararo, Yamaha, + 15.898

14º Binder, KTM, + 23.778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18º Bradl, Honda, + 35.330

19º Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 vueltas detrás

- Mir, Honda, 17 vueltas detrás

- Miller, KTM, 18 vueltas

- Pirro, Ducati, 18 vueltas detrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:58.785 mins.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1.445 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 4.582

4º Pedrosa, KTM, + 4.772

5º Binder, KTM, + 4.931

6º Viñales, Aprilia, + 6.062

7º Marini, Ducati, + 6.519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13.788

13º Quartararo, Yamaha, + 14.243

14º Zarco*, Ducati, + 14.154

15º Miller, KTM, + 17.421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20º Pirro, Ducati, + 21.454

21º Nakagami, Honda, + 21.962

22º Bradl**, Honda, + 23.672

23º Mir**, Honda, + 36.100



*= un puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (en lugar de vuelta larga al final de la carrera por infracción de "límites de pista")

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 24 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 283 puntos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Gianluca 47. 17. Di Gianluca 47. 18. Di Gianluca 47. 19. Di Gianluca 48. 20. Di Gianluca 49. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 416 puntos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 394 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.