Première de Buddh : Oliveira poursuit-il sa série ?

Pour la première fois, le MotoGP est en route pour le Buddh International Circuit (BIC) à Greater Noida, près de New Delhi. Entre 2011 et 2013, le circuit conçu par Hermann Tilke a déjà accueilli la Formule 1, mais pour les pilotes de Moto GP, le circuit de 5,010 km avec huit virages à droite et cinq virages à gauche est un terrain inconnu.

Sans données ni informations sur le circuit des années précédentes, le chef de l'équipe RNF Razlan Razali s'attend à une situation de départ passionnante. "Celui qui pourra s'adapter rapidement au circuit aura un grand avantage. C'est une course ouverte. Nous ne savons pas qui sera le vainqueur, ce qui rend la course encore plus excitante. Je suis impatient, ça va être génial !"

Le Malaisien a également souligné : "J'adore l'Inde. C'est un pays majestueux et pour nous en tant qu'équipe et pour le MotoGP, c'est stratégiquement très bien d'aller en Inde, le deuxième pays le plus peuplé au monde et un énorme marché pour les deux roues".

Le team manager Wilco Zeelenberg a évoqué quelques points d'interrogation en ce qui concerne le Buddh International Circuit : "Nous n'avons aucune idée des conditions d'adhérence que nous allons trouver et de la manière dont la configuration du circuit va s'adapter à notre package. Mais après deux bonnes courses, nous sommes confiants de pouvoir montrer de bonnes choses en Inde. Nous avons des sessions d'entraînement plus longues et plus de pneus à disposition que d'habitude, donc tout sera un peu différent. Mais c'est valable pour tout le monde".

Un circuit inconnu semble de bon augure pour Miguel Oliveira. En effet, lors des deux dernières premières GP d'un nouveau lieu au calendrier MotoGP, c'est à chaque fois le Portugais qui s'est imposé : en 2020 à Portimão, bien qu'avec l'avantage du terrain, et en 2022 dans la course sous la pluie de Mandalika, à chaque fois sur KTM.

Avant le premier GP d'Inde, le nouveau venu chez RNF-Aprilia a déclaré : "Le circuit indien sera un défi à tous points de vue : pour nous les pilotes, pour les motos et pour l'équipe. Je pense que nous pouvons faire un bon travail. Nous sommes concentrés sur une adaptation rapide et efficace", a ajouté le pilote de 28 ans. "L'objectif reste de tirer la meilleure performance possible de notre moto. Nous visons des points dans les deux courses".

Son coéquipier Raúl Fernández s'attend à un week-end difficile pour tout le monde. "Nous n'avons pas beaucoup de temps pour connaître le circuit et nous n'avons pas beaucoup d'informations à ce sujet jusqu'à présent. Cela peut aussi être très amusant car, au final, tout le monde est sur un pied d'égalité", a ajouté le Madrilène de 22 ans, qui a récemment confirmé sa tendance à la hausse à Misano après une entrée directe en Q2 avec une huitième place sur la distance complète. "Ma confiance et notre niveau ne cessent de s'améliorer, je me sens jour après jour plus à l'aise sur la moto et je peux attaquer comme je le souhaite".

Test du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.