Buddh premiere: Oliveira continuerà la sua serie?

Per la prima volta, la squadra della MotoGP si reca al Buddh International Circuit (BIC) di Greater Noida, vicino a Nuova Delhi. Tra il 2011 e il 2013, il circuito progettato da Hermann Tilke è stato già sede della Formula 1, ma per i piloti del GP di motociclismo, l'attuale circuito lungo 5,010 km con otto curve a destra e cinque a sinistra è un territorio nuovo.

Senza dati e informazioni sul circuito degli anni precedenti, il boss del team RNF Razlan Razali si aspetta una posizione di partenza entusiasmante. "Chi riuscirà ad adattarsi rapidamente alla pista avrà un grande vantaggio. È una gara aperta. Non sappiamo chi sarà il vincitore e questo la rende ancora più emozionante. Non vedo l'ora, sarà fantastico!".

Il malese ha anche sottolineato: "Amo l'India. È un Paese maestoso e per noi come squadra e per la MotoGP è strategicamente molto positivo andare in India, il Paese con la seconda popolazione più numerosa al mondo e un enorme mercato delle due ruote".

Il team manager Wilco Zeelenberg ha parlato di alcuni punti interrogativi in relazione al Buddh International Circuit: "Non abbiamo idea delle condizioni di aderenza che troveremo e di come il layout della pista si adatterà al nostro pacchetto. Tuttavia, dopo due gare molto importanti, siamo fiduciosi di poter fare buone cose anche in India. Abbiamo sessioni di prove più lunghe e più pneumatici a disposizione rispetto al solito, quindi tutto sarà un po' diverso. Ma questo vale per tutti".

Una pista sconosciuta è di buon auspicio per Miguel Oliveira. Dopo tutto, il pilota portoghese è stato vittorioso in ognuna delle ultime due anteprime del GP in una nuova sede del calendario MotoGP: Portimão nel 2020, anche se con il vantaggio di casa, e l'inzuppata Mandalika nel 2022, entrambi in sella alla KTM.

In vista del primo GP d'India, il nuovo arrivato della RNF-Aprilia ha dichiarato: "La pista indiana sarà una sfida sotto ogni punto di vista, per noi piloti, per le moto e per la squadra. Credo che potremo fare un buon lavoro. Siamo concentrati sull'adattamento rapido ed efficiente", ha aggiunto il 28enne. "L'obiettivo rimane quello di ottenere le migliori prestazioni possibili dalla nostra moto. Stiamo prendendo punti in entrambe le gare".

Il suo compagno di squadra Raúl Fernández si aspetta un fine settimana difficile per tutti. "Non abbiamo molto tempo per conoscere il circuito e per ora non abbiamo molte informazioni su di esso. Può anche essere molto divertente perché, alla fine, tutti sono sullo stesso livello", ha aggiunto il 22enne madrileno, che di recente ha sottolineato la sua tendenza alla crescita a Misano dopo essere entrato direttamente in Q2 con l'8° posto sulla distanza completa. "La mia fiducia e il nostro livello stanno migliorando sempre di più, mi sento più a mio agio sulla moto giorno dopo giorno e posso attaccare come voglio".

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9° Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36.100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.