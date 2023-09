Estreia de Buda: Será que Oliveira vai continuar a sua série?

Na equipa cliente Aprilia da CryptoDATA RNF, a expetativa para o primeiro GP da Índia na história do MotoGP prevalece apesar das muitas incógnitas. "É uma corrida aberta", acredita Razlan Razali.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Pela primeira vez, a equipa de MotoGP está a caminho do Circuito Internacional de Buddh (BIC) em Greater Noida, perto de Nova Deli. Entre 2011 e 2013, o circuito desenhado por Hermann Tilke já foi palco da Fórmula 1, mas para os pilotos de MotoGP, o circuito agora com 5,010 km de comprimento, com oito curvas à direita e cinco à esquerda, é um território novo.

Sem dados e informações sobre o circuito dos anos anteriores, o chefe de equipa da RNF, Razlan Razali, espera uma posição de partida emocionante. "Quem conseguir adaptar-se rapidamente à pista terá uma grande vantagem. É uma corrida aberta. Não sabemos quem será o vencedor, o que a torna ainda mais emocionante. Mal posso esperar, vai ser ótimo!"

O malaio também sublinhou: "Adoro a Índia. É um país majestoso e para nós, como equipa e para o MotoGP, é estrategicamente muito bom ir à Índia, o país com a segunda maior população do mundo e um enorme mercado de duas rodas."

O chefe de equipa Wilco Zeelenberg falou de alguns pontos de interrogação em relação ao Circuito Internacional de Buddh: "Não temos ideia das condições de aderência que vamos encontrar e de como o traçado da pista se vai adaptar ao nosso pacote. Mas depois de duas corridas fortes, estamos confiantes em mostrar coisas boas também na Índia. Temos sessões de treinos mais longas e mais pneus disponíveis do que o normal, por isso tudo será um pouco diferente. Mas isso é válido para toda a gente".

Uma pista desconhecida parece ser um bom presságio para Miguel Oliveira. Afinal, o piloto português saiu vitorioso em cada uma das duas últimas estreias de GP num novo local do calendário de MotoGP: Portimão em 2020, embora com a vantagem de estar em casa, e o Mandalika encharcado de chuva em 2022, ambos com a KTM.

Antes do primeiro GP da Índia, o estreante da RNF-Aprilia disse: "A pista indiana será um desafio em todos os sentidos - para nós pilotos, para as motos e para a equipa. Acredito que podemos fazer um bom trabalho. Estamos concentrados em adaptarmo-nos rápida e eficazmente", acrescentou o piloto de 28 anos. "O objetivo continua a ser obter o melhor desempenho possível da nossa moto. Estamos a conquistar pontos em ambas as corridas."

O seu colega de equipa Raúl Fernández espera um fim de semana difícil para todos. "Não temos muito tempo para conhecer o circuito e não temos muita informação sobre ele até agora. Também pode ser muito divertido porque, no final, todos estão em pé de igualdade", acrescentou o madrileno de 22 anos, que mais recentemente sublinhou a sua tendência ascendente em Misano, depois de ter entrado diretamente para a Q2 com o 8º lugar na distância total. "A minha confiança e o nosso nível estão a melhorar cada vez mais, sinto-me mais confortável na moto de dia para dia e posso atacar da forma que quero."

Teste de segunda-feira em Misano, tempos combinados (11 de setembro):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 minutos.

2º Viñales, Aprilia, + 0,234 seg.

3º Binder, KTM, + 0,552

4º Martin, Ducati, + 0,566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0,630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12º Nakagami, Honda, + 0,832

13º Zarco, Ducati, + 0,890

14º Marc Márquez, Honda, + 0,973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16º Mir, Honda, + 1,084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18º Bradl, Honda, + 1,544

Resultados MotoGP, Misano (10 setembro):

1º Martin, Ducati, 27 Rdn em 41:33.421 min.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,350 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 3,812

4º Pedrosa, KTM, + 4,481

5º Viñales, Aprilia, + 10,510

6º Oliveira, Aprilia, + 12,274

7º Marc Márquez, Honda, + 13,576

8º Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9º Marini, Ducati, + 14,982

10º Zarco, Ducati, + 15,484

11º Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12º Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13º Quartararo, Yamaha, + 15,898

14º Binder, KTM, + 23,778

15º Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16º Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17º Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18º Bradl, Honda, + 35,330

19º Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 voltas abaixo

- Mir, Honda, 17 voltas atrás

- Miller, KTM, 18 voltas atrás

- Pirro, Ducati, 18 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Misano (9 setembro):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:58.785 minutos.

2º Bezzecchi, Ducati, + 1,445 s

3º Bagnaia, Ducati, + 4,582

4º Pedrosa, KTM, + 4,772

5º Binder, KTM, + 4,931

6º Viñales, Aprilia, + 6,062

7º Marini, Ducati, + 6,519

8º Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9º Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10º Marc Márquez, Honda, + 11.318

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12º Oliveira, Aprilia, + 13,788

13º Quartararo, Yamaha, + 14,243

14º Zarco*, Ducati, + 14,154

15º Miller, KTM, + 17,421

16º Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17º Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18º Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19º Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20º Pirro, Ducati, + 21,454

21º Nakagami, Honda, + 21,962

22º Bradl**, Honda, + 23,672

23º Mir**, Honda, + 36,100



*= um lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (em vez de uma volta longa no final da corrida devido à infração dos "limites da pista")

Classificação do Campeonato do Mundo após 24 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 283 pontos. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 416 pontos. 2º KTM 234. 3º Aprilia 218. 4º Yamaha 105. 5º Honda 105.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 394 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.