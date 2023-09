Marc Márquez (Honda) : "Nous allons devoir beaucoup travailler"

Marc Márquez a dû repousser son voyage en Inde d'un jour car, comme une trentaine d'autres membres du team HRC, il n'a pas encore obtenu son visa pour un départ prévu mardi. L'Espagnol de 30 ans s'est néanmoins montré détendu et a d'abord fait quelques tours de VTT avant de se détendre chez lui à Madrid.

La superstar de la scène attend avec impatience la première MotoGP du Buddh International Circuit : "Je suis très impatient de rencontrer tous les fans en Inde. C'est toujours un beau moment d'amener le MotoGP dans un nouveau pays, à de nouvelles personnes et de nouveaux fans pour partager notre sport et notre passion avec eux".

L'Espagnol de 30 ans, actuellement seulement 19e du championnat du monde, sait aussi que "nous devrons beaucoup travailler pour tout comprendre du circuit et de notre propre situation avec la moto. L'objectif est de réaliser un autre week-end comme celui de Misano - construire jour après jour et montrer deux bonnes courses".

A noter : le dimanche de la course du "IndianOil Grand Prix of India", il se sera écoulé exactement 700 jours depuis la dernière victoire de Marc en MotoGP, le 24 octobre 2021, lors du GP d'Emilie-Romagne à Misano.

Septième à Misano, l'homme aux 59 victoires en MotoGP et six titres de champion du monde de la catégorie reine a signé son meilleur résultat de la saison dans une course de GP sur la distance complète.

Le test du lundi qui a suivi a certes été décevant, comme Márquez l'a clairement fait savoir, mais au moins un regard sur les livres d'histoire du championnat du monde de moto parle en faveur du pilote officiel Honda avant le premier GP indien. Lorsque de nouveaux circuits ont été ajoutés au calendrier, il a déjà remporté trois premières dans sa carrière en MotoGP : en 2013 sur le COTA près d'Austin (Texas), en 2014 à Termas de Río Hondo (Argentine) et en 2018 à Buriram (Thaïlande).

Seul le retour du MotoGP en Autriche sur le rapide Red Bull Ring a été remporté entre-temps en 2016 par Andrea Iannone pour Ducati.

Ces dernières années, Miguel Oliveira s'est certes mué en spécialiste des nouveaux circuits GP avec des victoires à Portimão en 2020 et Mandalika en 2022. Il faut toutefois garder à l'esprit que Marc Márquez n'a pas pris le départ dans les deux cas en raison d'une blessure.

Son frère Alex Márquez a confirmé lors d'un sondage de motogp.com auprès des pilotes MotoGP actuels en vue du Buddh International Circuit : "Les pilotes Ducati seront certainement rapides. Mais Miller, Binder et Marc sont des pilotes qui peuvent s'adapter un peu mieux".

En revanche, Marc Márquez, interrogé sur le premier vainqueur du GP d'Inde, a déclaré : "Si je devais parier, je miserais sur Pecco Bagnaia, car c'est lui qui a remporté le plus de victoires cette saison. Je joue donc la carte de la sécurité".

Test du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544

Résultats du MotoGP, Misano (10 septembre) :

1. Martin, Ducati, 27 rdn en 41:33,421 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

- Pol Espargaró, KTM, 12 tours de retard

- Mir, Honda, 17 tours de retard

- Miller, KTM, 18 tours de retard

- Pirro, Ducati, 18 tours de retard

Résultats du sprint MotoGP, Misano (9 septembre) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:58,785 min.

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23e Mir**, Honda, + 36,100



*= une place en moins ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (au lieu d'un long lap en fin de course pour infraction "track limits")

Classement au championnat du monde après 24 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 283 points. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 416 points. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 394 points. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.